Od igralca do podjetnika: kaj ga je premamilo?

"Kapadokija ima mistično stran in me umirja. Želel sem, da bi vsi doživeli ta občutek. Ta prostor smo pripravili s tako lepimi občutki. Našim gostom bomo ponudili čudovito doživetje in jim pričarali okuse dežele,'' je Murat izrazil svoje navdušenje in pri tem dodal, da so ga lepote Kapadokije popolnoma očarale.