Od mojstra borilnih veščin in ikoničnega igralca do spletne legende

Včeraj, 20. marca 2026, je v 87. letu starosti na Havajih po kratki, a nenadni zdravstveni stiski preminil Chuck Norris, legendarni borec borilnih veščin in ikona akcijskih filmov. Žalostno vest so z objavo na družbenih omrežjih sporočili člani njegove družine.

Novica o smrti enega najprepoznavnejših obrazov Hollywooda in junaka televizijskih zaslonov, zlasti po vlogi v kultni seriji Teksaški mož postave, je hitro odjeknila po vsem svetu in sprožila val žalovanja med oboževalci in igralskimi kolegi. Njegova zapuščina je izjemna, saj je Norris utelešal moč, nepopustljivost in hkrati integriteto, ki jo je prenašal skozi svoje filme in serije, pa tudi v resničnem življenju. Družina je poudarila, da je Norris umrl obdan z ljubeznijo svojih bližnjih, za katere je bil "predan mož, ljubeč oče in dedek, neverjeten brat in srce naše družine."

Zgodnje življenje in pot do borilnih veščin: od vojaške službe do svetovnega prvaka

Carlos Ray Norris, bolj znan kot Chuck Norris, se je rodil leta 1940 v Ryanu v Oklahomi in odraščal v težkih razmerah, zaznamovanih z revščino in očetovim bojem z alkoholizmom. Te izkušnje so ga izoblikovale in mu dale zagon za iskanje discipline in smisla. Po končani srednji šoli se je leta 1958 pridružil ameriškim letalskim silam, kjer je med služenjem vojaškega roka v Južni Koreji odkril karate. Kar se je začelo kot preprosta odločitev za vadbo borilne veščine, da bi se naučil samoobrambe in izboljšal svoje fizične sposobnosti, je kmalu preraslo v življenjsko poslanstvo. Kot je sam kasneje povedal: "Prvič v življenju sem želel nekaj ustvariti iz svojega življenja." Njegova predanost se je obrestovala, saj je postal neporažen šestkratni svetovni prvak v profesionalnem karateju v srednji kategoriji. Svojo izjemno pot je še nadgradil z ustanovitvijo lastnega sloga borilnih veščin, poimenovanega Chun Kuk Do, ki je spretno združeval elemente Tang Soo Do, brazilskega jiu-jitsuja in juda.

Chuck Norris in Bruce Lee v filmu Na zmajevi poti FOTO: Profimedia

Norrisov preboj v Hollywood ni bil naključen. Po letih dominacije v svetu borilnih veščin se je srečal z Bruceom Leejem, kar je privedlo do zgodovinskega dvoboja v filmu Na zmajevi poti. Ta nepozabna vloga je označila začetek njegove bleščeče filmske kariere in mu odprla vrata v žanr akcijskih filmov, kjer je postal prepoznaven po svojem unikatnem slogu. V 80. letih prejšnjega stoletja je Norris popolnoma dominiral na akcijski filmski sceni. Filma, kot sta Samotni volk McQuade in Enota Delta, sta mu ustvarila sloves najprepričljivejšega akcijskega junaka tistega časa. Norris je bil prepričan, da je pomembno "nasilje izvajati v samoobrambi," kot je sam poudaril v intervjuju leta 1985. Ta filozofija ga je ločevala od mnogih sodobnikov, saj so njegovi filmi redno promovirali pravičnost in moralne vrednote, medtem ko se je izogibal pretirani, nepotrebni brutalnosti.

Serija Teksaški mož postave je bila izjemno priljubljena FOTO: Profimedia

Čeprav je bil Chuck Norris že uveljavljen akcijski zvezdnik, mu je vloga teksaškega rangerja, narednika Cordella Walkerja, v televizijski seriji Teksaški mož postave (1993–2001) spremenila življenje. Serija ni zgolj ponujala površinske akcije, ampak je obravnavala kompleksna socialna vprašanja in prav tako nudila vpogled v moralne probleme družbe. Poleg uspešne kariere pa je bil tudi predan družinski človek. Razveselil se je rojstva petih otrok. Z nekdanjo ženo, pokojno Dianne Holechek, sinova Mika in Erica, z ženo Geno Norris, s katero sta bila poročena od leta 1998 in vse do njegove smrti, pa dvojčka Dakoto in Danilee. V zgodnjih šestdesetih letih se mu je rodila tudi hči Dina, ki je bila sad kratkotrajne afere.

Od zvezde do spletne legende