Od Kleopatre do kraljice: Helen Mirren praznuje 80. rojstni dan

Sveže pečena osemdesetletnica Helen Mirren je kot mlada igralka sprva navduševala v gledališču. Njena filmska kariera se je razcvetela razmeroma pozno in dosegla vrhunec z oskarjem za glavno vlogo v filmu Kraljica . V svoji dolgi filmski karieri je prepričala v najrazličnejših vlogah in žanrih, od zgodovinskih filmov do kriminalnih filmov in komedij.

Nad pomanjkanjem vlog se tudi pri svojih 80 letih ne more pritoževati. V začetku leta jo je tako bilo moč videti v vesternu 1923, trenutno pa tudi v gangsterski britanski seriji Mobland. Slavno britansko igralko bo mogoče kmalu videti tudi v kriminalni komediji The Thursday Murder Club.

Hčerka Angležinje in Rusa se je kot Helen Lydia Mironoff rodila 26. julija 1945 v Londonu. Njen oče je spremenil priimek v Mirren, da bi ta zvenel bolj britansko. Otroštvo in mladost je preživela v obalnem angleškem kraju Southend-on-Sea in v predmestju Westcliff-on-Sea, kjer je že sodelovala v šolskih predstavah.

Ko je bila stara 18 let, se je pridružila britanskemu gledališču National Youth Theatre. Nato je kmalu zatem upodobila Kleopatro v Shakespearovi drami Antonij in Kleopatra v londonskem gledališču Old Vic, kar velja za njen igralski preboj. "To je bil začetek moje kariere," se je spominjala pred časom. Po vlogi Kleopatre je sledila ponudba ugledne gledališke hiše Royal Shakespeare Company. Takrat je tudi odigrala svoje prve filmske vloge.