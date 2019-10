Od kod izvirajo kupi lažnega denarja iz filmov?

Kje ustvarjalci filmov dobijo kupe lažnega denarja, ki smo jih med drugim lahko videli tudi v filmu Volk z Wall Streeta in kako je lahko videti kot pravi denar? Vse odgovore imajo podjetja, ki ustvarjajo filmske rekvizite, med katere sodi tudi lažni denar. Ustanovitelj enega od teh podjetij je razkril, kaj vse je potrebno za izdelavo prepričljivih lažnih bankovcev.

Tako kot marihuana in droge, so tudi bankovci v filmih, serijah in videospotih lažni. Ker pa je proces njihove izdelave skoraj bolj zahteven od izdelave pravih bankovcev, je lažni denar na prvi pogled enak tistemu, ki ga uporabljamo v vsakdanjem življenju. Seveda bi bilo bolj enostavno, da bi na papir natisnili nekaj pokojnih predsednikov in končni izdelek predali filmskim producentom, vendar podjetje RJR Props v Atlanti, ki se ukvarja s filmskimi rekviziti, prisega na ekstreme, kar zadeva ustvarjanje denarja za filmsko industrijo. V intervjuju za CNN je ustanovitelj podjetja, Rich Rappaport, govoril o svojih vsakodnevnih zadolžitvah, ki jih mora postoriti pred tiskanjem in distribucijo ponarejenega denarja, ki so ga med drugim uporabili tudi v filmih Volk z Wall Streeta ter Hitri in drzni.

Tudi Katarina Čas je v filmu Volk z Wall Streeta na sebi imela denar, ki ga je izdelalo podjetje RJR Props. FOTO: Profimedia

Med Rappaportova opravila tako sodijo tudi pogovori z vlado glede zveznega zakona o preprečevanju ponarejanja denarja, znotraj katerega morajo pri RJR Props najti načine za izdelavo najboljših možnih lažnih bankovcev. Izdelujejo dva tipa: eni so namenjeni posnetkom od blizu, drugi pa so videti resnični z razdalje 40 centimetrov. Pravijo jim denar visoke in standardne kakovosti. Slednji so potiskani na obeh straneh, vendar imajo vgrajeno optično prevaro. "Na razdalji ene roke so videti realistični, ko pa ga pogledaš od blizu, se nekoliko spremeni in jasno je, da gre za lažen denar," je pojasnil Rappaport in razložil, da pa so bankovci visoke kakovosti, potiskani le z ene strani. Podjetje je na svojem Facebook profilu objavilo tudi fotografije lažnega denarja, izpod njihovih rok:

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Po fotografijah sodeč, je lažen denar zelo podoben pravemu, vendar med njima obstaja kar nekaj razlik. Pod številko 100 napisano 'Unreal Fake Currency Reserve' namesto 'United States Federal Reserve'. Tudi obraz Benjamina Franklina ni zgolj prekopiran, ampak je prerisan, pod njim pa manjka tudi njegovo ime. Ena od razlik je tudi ta, da je pečat na lažnem bankovcu drugače zasnovan, poleg pa je zapisano 'Ima Not Real' in 'Not Real Currency'. "Zelo težko ga je narediti, težje kot bi si mislili, saj je ves narejen na roke," je dejal Rappaport. Vsak bankovec je namreč naguban, zmečkan, razbarvan, lahko tudi opečen s cigareto, skratka na njih lahko najdemo poškodbe, ki jih ima denar v obtoku. "Je težaven proces, ki običajno zahteva, da od 15 do 20 ljudi sedi za mizo in dela," je še pojasnil. Lažen denar pa ni uporabljen le v filmih in serijah, podjetje RJR Props ga izdeluje tudi za videospote – ta denar sta med drugim uporabljala že Kendrick Lamar in 50 Cent. Rappaport pa je dejal, da še vedno kar nekaj glasbenikov uporablja pravi denar, vendar imen ni želel izdati. Podjetje pa proizvaja tudi druge pripomočke za filme in serije, kot so na primer vojne rakete in lažen kokain.