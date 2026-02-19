Od kraljičinega najljubšega sina do rojstnega dneva v priporu

Nekoč najljubši sin nekdanje britanske kraljice Elizabete II. in tretji od štirih otrok, Andrew, je na svoj 66. rojstni dan dosegel novo dno - oblasti so ga namreč aretirale zaradi suma zlorabe javne funkcije. Moški, ki je vse svoje življenje potoval po svetu z zasebnimi letali, bival v luksuznih hotelih in se družil z ljudmi na visokih položajih - svoj rojstni dan preživlja v priporu.

Princ Andrew FOTO: AP

A Andrew je že dolgo veljal za enega najbolj problematičnih članov kraljeve družine, ki je pogosto polnil medijske naslovnice, skrbel za škandale in škodoval ugledu svoje družine. Že leta je namreč v nemilosti javnosti zaradi prijateljevanja s pokojnim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom, ki ga je leta 2021 privedlo do prepovedi uporabe kraljevega naziva in izločitve iz kraljeve družine.

Od kraljeve vzgoje in miljenčka javnosti do škandalov

Andrew Mountbatten-Windsor, nekdaj princ Andrew, se je februarja leta 1960 rodil v Buckinghamski palači nekdanji britanski kraljici Elizabeti II. in princu Filipu ter je mlajši brat aktualnega kralja Karla III. Dolga leta je veljal za uglednega člana kraljeve družine, ki je užival naklonjenost javnosti zaradi svojega odprtega značaja in sproščenosti. Bil je namreč nasprotje svojega starejšega brata Charlesa, ki je veljal za bolj zadržanega in odmaknjenega. Andrew je prva leta odraščal v varovanem in strogo discipliniranem okolju kraljevih rezidenc, predvsem v Clarence House in na posestvu Sandringham. Njegova vzgoja je bila mešanica kraljevih tradicij, zasebnega šolanja ter vojaške discipline, ki jo je zagovarjal njegov oče, princ Philip. Od svojega četrtega leta je obiskoval prestižne vrtce in predšolske programe, kasneje pa je bil vpisan na šolanje v Berkshireu – isto šolo, kjer se je šolal tudi njegov starejši brat. Andrew je veljal za zelo samozavestnega in družabnega otroka, ki so ga pogosto opisovali kot energičnega, samozavestnega in tekmovalnega.

Andrew Mountbatten-Windsor v mladosti. FOTO: Profimedia

Že med šolanjem je pokazal izrazito željo po vojaški karieri, kar je bilo v skladu s tradicijo družine, zato je kot najstnik opravljal usposabljanja v mornariških kadetskih programih in bil vključen v izbirne procese za britansko mornarico, kateri se je nato formalno pridružil po zaključku šolanja - v njej je služil od leta 1979 do 2001. Ob vstopu v mornarico je veljal za enega najbolj priljubljenih mladih članov kraljeve družine, predvsem po sodelovanju v Falklandski vojni (1982), kar je dodatno utrdilo njegov javni status "kraljevega heroja". A vse to je v poznejših desetletjih zasenčil niz škandalov, ki so se zgrnili nanj.

Zasebno življenje: od divjih zabav do poroke in ločitve

V 80. letih prejšnjega stoletja je Andrew veljal za enega od najbolj zaželenih Britancev. Tamkajšnji tabloidi so ga poimenovali kar Randy Andy, saj je veljal za družabnega, sproščenega in izjemno priljubljenega med ženskami. Medije so še posebej zanimala njegova razmerja z več znanimi obrazi - med njimi z ameriško igralko Koo Stark in več britanskimi aristokratinjami ter manekenkami.

Koo Stark in Andrew. FOTO: Profimedia

Razmerje s Stark je sicer razpadlo pod pritiskom medijev in tudi kraljevega dvora, čeprav ga je Andrew pozneje opisoval kot "pravo ljubezen". Leta 1986 se je Andrew poročil s Sarah Ferguson in na dan njune poroke postal vojvoda Yorški. S Sarah imata dve hčerki, Beatrice in Eugenie. Čeprav je bil njun zakon sprva videti idealno, je začel kmalu razpadati - Andrew je bil pogosto odsoten zaradi vojaških dolžnosti, zaradi česar sta se leta 1992 razšla, leta 1996 pa tudi uradno ločila. Čeprav je njegov ugled čez leta načela vrsta afer in obtožb, so ga prijatelji in družinski člani opisovali kot zelo predanega očeta. Z Beatrice in Eugenie naj bi imel tesen odnos, obe pa sta ga tudi javno branili, ko je po letu 2019 izbruhnila medijska gonja proti njemu zaradi njegove vpletenosti v Epsteinov škandal.

Poroka princa Andrewa in Sarah Ferguson (1986) FOTO: AP

Leta 2011 se je namreč znašel sredi prvega medijskega škandala, saj je javnost pretreslo razkritje o dejanjih zloglasnega Jeffreyja Epsteina, pokojnega ameriškega finančnika in obsojenega spolnega prestopnika. Čeprav je bil Epstein obsojen že leta 2008, so šele tri leta pozneje v javnost prišle tudi prve informacije o Andrewovi vpletenosti. Tuji mediji so začeli na veliko objavljati fotografije in druge dokumente, ki so razkrivali, da je imel nekdanji princ stik z Epsteinom, da ga je celo obiskoval na njegovem domu v New Yorku in se mu pridruževal na odpravah z njegovim zasebnim letalom. Takrat je Andrew odstopil z mesta posebnega trgovinskega odposlanca Združenega kraljestva, kar je bil zanj prvi v nizu udarcev in začetek konca njegovega uglednega imena.

Škandal Giuffre, ki je ponovno zatresel temelje kraljeve družine

Po nekaj letih krhkega zatišja je sledil odmeven škandal Giuffre, zaradi katerega se je Andrew znova znašel v središču pozornosti in tokrat tudi pod drobnogledom sodstva.

Virginia Giuffre, ki je bila ena od Epsteinovih žrtev, je trdila, da je bila trikrat prisiljena v spolne odnose z nekdanjim princem, njene obtožbe pa so s posmrtno izdajo njene biografije leta 2025 znova zanetile škandal. Andrew, ki ji je leta 2022 v poravnavi civilne tožbe izplačal več milijonov evrov, njene trditve zavrača še danes. V tožbi izpred več kot desetletja so odvetniki tožnice dejali, da je Epstein njihovo stranko kot najstnico zvabil v svet spolnih zlorab ter jo prodajal svojim prijateljem. Vse to naj bi se zgodilo pred 20 leti, ko je bila Giuffreova še najstnica, princ Andrew, ki naj bi bil ena od Epsteinovih strank, pa naj bi se zavedal, da je bila Giuffreova takrat še mladoletna.

Princ Andrew in Virginia Giuffre FOTO: Profimedia

Vrhunec škandala – ponesrečen BBC-jev intervju

Ob koncu novembra 2025 je za princa sledil nov udarec: britanski kralj Karel III. mu je po napovedih tudi uradno odvzel status princa. Andrew se je pred tem sicer že odpovedal nazivu vojvode Yorškega in drugim častnim nazivom in naslovom, ki jih je prejel ob rojstvu. Od tedaj je naziv princa zamenjalo ime Andrew Mountbatten-Windsor. Kot je sporočila Buckinghamska palača, se je moral prav tako izseliti iz 30-sobne vile, v kateri je bival več kot dve desetletji. Gre za domovanje, za katerega, kot smo poročali, več kot 20 let ni plačal najemnine. Preselil se je v drugo zasebno nastanitev v Norfolku, katere najem financira sedanji kralj.