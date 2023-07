V londonskem Muzeju Viktorije in Alberta je vse do 7. aprila prihodnje leto na ogled razstava z naslovom Diva, ki slavi moč in ustvarjalnost ikoničnih umetnic. Hkrati raziskuje in na novo opredeljuje vlogo dive in kako se je ta skozi čas spreminjala ali sprejemala v operi, na odru, v popularni glasbi in filmu, so zapisali na spletni strani muzeja. Na razstavi so na ogled kostumi, različni drugi predmeti in fotografije številnih div od opernih pevk in prvih zvezd nemega filma vse do današnjih zvezdnic.

Diva je oseba, ki ima "močan občutek zase, odnos in zna uporabljati svoj glas", je po poročanju britanskega BBC povedala kuratorka razstave Kate Bailey. "Resnično smo želeli prikazati to zgodbo (...), kjer so (dive) dale svoj glas za spremembe od aktivizma do globalnega feminizma. Tako je to nekakšno praznovanje te plati dive, pa tudi perja in bleščic," je dodala. icon-expand Od Marilyn Monroe do Cher: v Londonu z razstavo častijo dive. FOTO: Profimedia Izvirno ime diva, ki v latinščini pomeni boginja, se je sprva nanašalo na vodilne operne pevke ali primadone. Njihov uspeh jim je omogočal neodvisnost, ki je bila v tistem času za ženske redka. Pozneje so zvezdniki gledaliških desk, kot je bila avantgardna plesalka Isadora Duncan, svoja telesa uporabljali kot izrazno sredstvo. Z razvojem filmske industrije v začetku 20. stoletja so v ospredje stopile zvezdnice nemega filma. Na razstavi je tako med drugim na ogled fotografija igralke Thede Bara, enega prvih filmskih seks simbolov, ki je leta 1917 igrala v filmu Kleopatra. Domnevajo, da je Bara sama oblikovala svoje kostume, morda po navdihu očeta krojača in matere izdelovalke lasulj. Večina filmov, v katerih je nastopila, je bila žal izgubljena v požaru filmskega studia Fox leta 1937. Pozneje so v zlati dobi Hollywooda v ospredje stopile Mae West, Katharine Hepburn, Bette Davis in Marilyn Monroe. Monroe se je nekoč na obtožbe, da se vede kot diva, odzvala z besedami: "Ljudje mislijo, da je moja zamuda nekakšna aroganca. Mislim, da je to nasprotje arogance. Ko pridem, želim biti pripravljena, da bom nastopila po svojih najboljših močeh." icon-expand Od Marilyn Monroe do Cher: v Londonu z razstavo častijo dive. FOTO: Profimedia Spoštovanje po vsem svetu so še naprej vzbujale tudi sodobne operne dive, med njimi Maria Callas. In na razstavi je med drugim na ogled fotografija iz zdaj že legendarnega nastopa Callasove kot Violette Violett v Verdijevi Traviati v londonski Kraljevi operni hiši leta 1958. Od 60. let minulega stoletja je obdobje seksualne revolucije in političnega aktivizma prek sodobnih div prineslo nadgradnjo definicije dive, ki ni več omejena zgolj na ženske; to kaže fotografija Cher, Eltona Johna in Diane Ross s podelitve rockovskih nagrad v dvorani Santa Monica Civic Auditorium v Kaliforniji leta 1975. Na razstavi so počastili tudi spomin na nedavno preminulo Tino Turner. Med drugim je na ogled njena znamenita obleka, ki ponazarja ognjene zublje, oblikovalca Boba Mackieja. Na ogled pa so med drugim tudi kostumi in drugi predmeti div, kot so Prince, Billie Eilish, Blondie, Lil Nas X, Amy Winehouse, Aretha Franklin, Shirley Bassey in Whitney Houston.