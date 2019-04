Od Pamele se je dvakrat ločil, a se menda želi z njo še tretjič poročiti

50-letni Rick Salomon se je z leto starejšo ameriško zvezdnico Pamelo Andersondoslej poročil že dvakrat. Najprej sta šla pred oltar leta 2007, kar sta takoj naslednje leto, po pol leta, razveljavila, nato pa sta se poročila še slabo desetletje kasneje, leta 2014, a sta se potem spet ločila leta 2015.

A menda Pamelina sinova, 21-letni Brandon in 20-letniDylan, ki ju ima iz zakona z rockerjem Tommyjem Leejem, želita, da bi se spet ogrela za Salomona, saj trdita, da jo ima še vedno rad. "Brandon in Dylan prosita mamo, da bi spet bila z Rickom, ki naj bi jo imel še vedno rad. Rekla sta ji, da so vsi znaki, da jo še vedno ljudi, saj še vedno živi v hiši, ki jo je oblikovala prav ona, kar pomeni, da bi se lahko preselila nazaj k njemu,"so poročali viri za tabloid The Sun.

Čeprav med njima stvari že dvakrat niso fukcionirale kot je treba, pa naj Salomon nikoli ne bi odstopil od lika očetovske figure. "Vedno je bil tam zanje, ne glede na to, skozi kaj so šli, zato si želijo, da bi se spet pobotal s Pamelo. Pamela ga je zapustila zaradi težav z zasvojenostjo, a mu gre zdaj v tem pogledu zelo dobro. Zelo ga je imela rada in je tudi odprta za to idejo,"trdijo viri.

Andersonova naj bi sicer trenutno zmenkovala z nogometnim zvezdnikom Adilom Ramijem, a naj bi njuna romanca imela svoje vzpone in padce. Salomon je bil pred Pamelo med leti 1995 in 2000 poročen z Elizabeth Daily, kasneje pa med 2002 in 2003 še z igralko Shannen Doherty. S sinovoma pa se je pobotal tudi 56-letni Lee, saj so ga nedavno v družbi 32-letne žene Brittany Furlan opazili, da je sinova povabil na večerjo v restavracijo Nobu v Malibuju.