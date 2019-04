Od Pitbulla dobil 'dovoljenje', da odvrže lasuljo

7. januarja letos je potem na Instagramu objavil fotografijo s hčerko, in požel večinoma pozitivne komentarje za njegov pogum in seksi videz. Očitno pa je o tem nekaj časa razmišljal, kar je Pitbull zdaj opisal v oddaji Jimmy Fallona.

"Bil sem tam na slavju, ko je pristopil John in mi dejal, da mu je všeč moj videz z brado in pobrito glavo. Če je kul, da tudi on naredi to. Pa sem mu dejal, da seveda. To je vendar John Travolta, ki itak izgleda dobro,"se je kot gost omenjene oddaje spomnil pevec.

Pitbull je sicer tudi povedal, da imam načrte, da bi naredili avtobiografski muzikal o njegovem življenju, hkrati pa priznal, da mu je najboljša plesna pesem September, zasedbe Earth, Wind & Fireiz leta 1978.