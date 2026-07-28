Od pokojnega glasbenika so se poslovili z glasbo, humorjem in solzami

"Bil je pustolovec z neprimerljivo življenjsko energijo in neverjetno sposobnostjo, da se je vsak človek ob njem počutil opaženega in slišanega," je na posebni spominski slovesnosti o Oliverju Treeju povedal Logan Paul, ki se je dogodka udeležil kot eden izmed njegovih prijateljev. Dogodek je potekal v Santa Cruzu, mestu, kjer je pokojni glasbenik odraščal. Koncert in govore so v živo prenašali tudi na nekaterih pretočnih platformah, da so se pokojnemu glasbeniku lahko poklonili oboževalci z vsega sveta.

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Oliver Tree: Celebration of Life Zajem zaslona

Oliver Tree: Celebration of Life Zajem zaslona

Diplo Zajem zaslona







Program dogodka Oliver Tree: Celebration of Life so zaznamovali tudi glasbeni nastopi, še nikoli objavljeni videoposnetki iz njegovega življenja ter nagovori družinskih članov in prijateljev. "Bil je kot brat, ki ga nikoli nisem imel. Bil je tisočodstotno zvest samemu sebi in na misiji, da glasbeni sceni prinese več veselja," je o pevcu povedal Diplo, ki je z njim tudi glasbeno sodeloval.

Posebej čustven je bil nagovor glasbenikovih staršev, ki sta poudarila, da bi Oliver ljudi tudi danes spodbujal k ustvarjanju. "Mislim, da bi Oliver rekel: zaupajte vase, vstanite s kavča in ustvarjajte. Bil je človek dejanj. To je bilo njegovo sporočilo," sta povedala zbranim.

Prireditev so popestrili s številnimi zabavnimi posnetki Oliverja Treeja FOTO: Zajem zaslona