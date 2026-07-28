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Tuja scena

Od pokojnega glasbenika so se poslovili z glasbo, humorjem in solzami

Santa Cruz, 28. 07. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A. P.
Oliver Tree

Družina, prijatelji in oboževalci so se v rojstnem Santa Cruzu poslovili od glasbenika Oliverja Treeja, ki je junija pri 32 letih umrl v tragični helikopterski nesreči v Braziliji. Namesto klasične pogrebne slovesnosti so pripravili dogodek z naslovom Praznovanje življenja, s katerim so želeli počastiti njegovo ustvarjalnost, humor in nepozabno energijo.

"Bil je pustolovec z neprimerljivo življenjsko energijo in neverjetno sposobnostjo, da se je vsak človek ob njem počutil opaženega in slišanega," je na posebni spominski slovesnosti o Oliverju Treeju povedal Logan Paul, ki se je dogodka udeležil kot eden izmed njegovih prijateljev. Dogodek je potekal v Santa Cruzu, mestu, kjer je pokojni glasbenik odraščal. Koncert in govore so v živo prenašali tudi na nekaterih pretočnih platformah, da so se pokojnemu glasbeniku lahko poklonili oboževalci z vsega sveta.

Program dogodka Oliver Tree: Celebration of Life so zaznamovali tudi glasbeni nastopi, še nikoli objavljeni videoposnetki iz njegovega življenja ter nagovori družinskih članov in prijateljev. "Bil je kot brat, ki ga nikoli nisem imel. Bil je tisočodstotno zvest samemu sebi in na misiji, da glasbeni sceni prinese več veselja," je o pevcu povedal Diplo, ki je z njim tudi glasbeno sodeloval.

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Posebej čustven je bil nagovor glasbenikovih staršev, ki sta poudarila, da bi Oliver ljudi tudi danes spodbujal k ustvarjanju. "Mislim, da bi Oliver rekel: zaupajte vase, vstanite s kavča in ustvarjajte. Bil je človek dejanj. To je bilo njegovo sporočilo," sta povedala zbranim.

Prireditev so popestrili s številnimi zabavnimi posnetki Oliverja Treeja
Prireditev so popestrili s številnimi zabavnimi posnetki Oliverja Treeja
FOTO: Zajem zaslona

Slovesnost je imela tudi dobrodelno noto. Ves izkupiček dogodka bodo namreč namenili skladu Dr. Oliver Tree's Extremely Epic Art Grant for Baby Geniuses. Fundacija bo finančno podpirala mlade ustvarjalce in umetnike, kar je bila ena glasbenikovih želja v oporoki.

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