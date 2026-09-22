Od Presleyja Gerberja se je poslovilo tudi nekdanje dekle: 'Jezna zaradi tega'

"S teboj sem delila pravo ljubezen, zaradi česar sem hvaležna in spoštujem tvoje življenje. Zaslužil si si več časa. Zaslužil si si več življenja. Zaradi tega sem zelo jezna," je v objavi, v kateri se je javno poslovila od nekdanjega fanta Presleyja Gerberja , zapisala manekenka Charlotte D'Alessio . Pozneje je dodala: "Rada te imam, Pres. Tam zgoraj in tukaj spodaj. Nikoli ne dvomi v to. Vsi te imamo zelo radi. Upam, da lahko čutiš to."

Presley, sin manekenke Cindy Crawford in poslovneža Randeja Gerberja , je umrl 20. septembra v ustanovi za zdravljenje odvisnosti v Santa Barbari, kamor naj bi odšel prostovoljno isti konec tedna. Vzrok smrti naj bi bil prevelik odmerek mamil, kar mora potrditi še poročilo mrliškega oglednika.

Njegova družina je v tem težkem in bolečem času zaprosila za spoštovanje zasebnosti, drugih izjav za javnost pa še niso podali. So se pa od mladega manekena poslovili številni zvezdniki, med njimi Paris Hilton in Brooklyn Beckham , najstarejši sin Davida in Victorie Beckham , ki je na družbenem omrežju zapisal: "Moje srce je zlomljeno. Presley, bil si najbolj prijazen človek in zelo te bomo pogrešali. Radi te imamo."

"Moje srce je popolnoma zlomljeno. Še vedno ne morem verjeti, da je to res," je na družbenem omrežju ob skupni fotografiji s Presleyjem pripisala Paris Hilton, ki se je po novici o tragični smrti poklonila 27-letniku. "Presley, bil si čudovita duša. Tako prijeten, občutljiv, prijazen in pristen. Zelo sem te imela rada in pogrešala te bom bolj, kot besede lahko opišejo," je zapisala. "Imel si mehko srce, na tebi pa je bilo nekaj tako posebnega, kar so lahko začutili vsi, ki so te imeli srečo spoznati. Upam, da si vedel, kako zelo ljubljen si in koliko ljudi je skrbelo zate," je nadaljevala zvezdnica, ki je izrekla sožalje družini in njegovim prijateljem: "Moje srce je s tvojo družino v tem nepredstavljivo težkem času. Počivaj v miru, prijatelj. Večno te bom imela rada in zelo te bom pogrešala."

Zadnjo Presleyjevo objavo na družbenem omrežju pa je po manekenovi smrti komentiral Brody Jenner, ki je zapisal: "Rad te imam, brat."