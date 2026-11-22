Pretekli četrtek je svet za trenutek obstal, saj je po dolgih 13 letih izšlo nadaljevanje izjemno priljubljene video igre Grand Theft Auto 6. GTA je v zadnjih desetletjih prerasla okvirje zgolj digitalne zabave in postala pomemben kulturni fenomen, ki redno privablja vrhunske talente iz sveta filma, glasbe in mode.

GTA VI FOTO: Profimedia

Od prelomnih naslovov, kot sta Vice City in San Andreas, pa vse do izjemno uspešnega petega dela, so ustvarjalci igre sistematično vključevali prepoznavne glasove svetovnih zvezdnikov, s čimer so virtualnim svetovom dodali izjemno stopnjo avtentičnosti. Tako se niste zmotili, če se vam je zdelo, da glas v igri morda poznate z radia ali kakšnega filma.

Pogled v zgodovino franšize namreč razkriva impresiven nabor znanih obrazov in glasov. Nekateri umetniki so v igrah upodobili izmišljene osrednje ali stranske like, spet drugi pa so nastopili kot oni sami ali kot satirizirane različice lastnih javnih podob, pri čemer so prav radijske postaje znotraj igre postale ključni medij za prepoznavanje teh slavnih glasov.

Ray Liotta FOTO: Profimedia

Zlata doba vključevanja uveljavljenih hollywoodskih igralcev v osrednje vloge se je nedvomno začela z zgodnjimi tridimenzionalnimi izdajami igre, pri čemer izstopa predvsem GTA: Vice City, ki je črpal močan navdih iz kultne televizijske serije Miami Vice. V tej izdaji je nepozabni Ray Liotta posodil svoj glas glavnemu protagonistu Tommyju Vercettiju, medtem ko je njegovega mafijskega šefa Sonnyja Forellija upodobil priznani igralec Tom Sizemore.

Burt Reynolds FOTO: AP

Kriminalno podzemlje Vice Cityja sta s svojima prepoznavnima glasovoma obogatila tudi legendarni Burt Reynolds v vlogi nepremičninskega mogotca Averyja Carringtona ter Luis Guzmán, ki je kot del igralske zasedbe iz omenjene serije Miami Vice upodobil narkokartelskega barona Ricarda Diaza.

Kevin McKidd FOTO: Profimedia

Posebno omembo si zasluži tudi igralec Kevin McKidd, znan iz serije Talenti v belem, ki je v isti igri posodil glas Jezzu Torrentu, pevcu izmišljene škotske metal skupine Love Fist. Že pred tem, v prelomnem Grand Theft Auto 3, je svoj pečat pustil Kyle MacLachlan kot skrivnostni medijski mogotec Donald Love, igralka Debi Mazar, ki je sicer v kultnem filmu Dobri fantje (Goodfellas) igrala ljubimko Raya Liotte, pa je upodobila Mario Latore, ženo mafijskega šefa Salvatoreja.

Samuel L. Jackson FOTO: Profimedia

Vrhunec dramske igre v seriji predstavlja tudi vključitev Samuela L. Jacksona, ki je v izdaji GTA: San Andreas briljantno upodobil korumpiranega policista Franka Tenpennyja, enega najbolj prepoznavnih antagonistov v zgodovini videoiger. Njegova interpretacija lika je pokazala, kako močno lahko vrhunski hollywoodski igralec dvigne pripovedno raven interaktivnega medija.

Phil Collins FOTO: Profimedia

Poleg dramskih igralcev pa so pomembno vlogo pri grajenju atmosfere odigrali tudi glasbeniki, ki so pogosto prestopili mejo med resničnostjo in fikcijo. Izjemen primer takšnega sodelovanja je glasbenik Phil Collins, ki je v razširjenem svetu GTA: Vice City nastopil kar v vlogi samega sebe ter znotraj igre izvedel eno svojih najbolj prepoznavnih in uspešnih skladb In the Air Tonight. Podobno dvojno vlogo je odigrala tudi Debbie Harry, pevka legendarne skupine Blondie. Svoj glas je posodila Doris, dispečerki taksi službe Kaufman Cabs, medtem ko se uspešnici njene skupine, Atomic in Heart of Glass, redno vrtita na tamkajšnji radijski postaji Wave 103.

Axl Rose FOTO: AP

Z razvojem franšize, zlasti v četrtem in petem delu (GTA IV in GTA V), se je težišče zvezdniških gostovanj delno preusmerilo na bogato mrežo radijskih postaj znotraj igre, ki služijo kot satirično ogledalo sodobne družbe in popkulture. Za mikrofoni teh virtualnih postaj so se zvrstile nekatere največje rock ikone vseh časov. V GTA 5 lahko igralci na postaji Liberty Rock Radio 97.8 FM prisluhnejo glasu Iggyja Popa, legendarnega frontmana skupine The Stooges. Podobno vlogo je prevzel Axl Rose, pevec kultne zasedbe Guns N' Roses, ki je posodil glas ekscentričnemu DJ-ju Tommyju 'The Nightmare' Smithu.

Karl Lagerfield, Choupette FOTO: Profimedia

Seznam glasbeno-igralskih voditeljev dopolnjuje tudi Juliette Lewis, ki je prevzela vodenje postaje s sodobnim rockom Radio Broker. Morda najbolj presenetljivo in hkrati ekstravagantno gostovanje pa pripada pokojnemu modnemu oblikovalcu Karlu Lagerfeldu, ki je v igri upodobil samega sebe in s svojim prepoznavnim slogom povezoval program na radijski postaji K109.

Jason Sudeikis FOTO: Profimedia

Pomemben steber satiričnega humorja, po katerem slovi serija Grand Theft Auto, predstavljajo pogovorne radijske oddaje in virtualni prostori za zabavo, kjer so svoje talente razkazali vrhunski komiki. V igri GTA 4 je igralec Jason Sudeikis odlično upodobil Richarda Bastiona, voditelja desničarske pogovorne radijske oddaje na postaji WKTT, medtem ko je njegov kolega Will Forte v istem delu nastopil kot radijski voditelj Martin Serious.

Tradicijo bizarnih pogovornih oddaj je v GTA 5 nadaljeval Danny McBride, ki je posodil glas Duanu Earlu, voditelju oddaje z naslovom Beyond Insemination. Še korak dlje pri integraciji komedije v virtualni svet pa so ustvarjalci šli z britanskim komikom Rickyjem Gervaisom. Ta je namreč posnel popolnoma digitaliziran stand-up nastop, ki si ga lahko igralci v celoti ogledajo, če s svojim likom v igri obiščejo komični klub Split Sides Comedy Club.

Bad Bunny FOTO: AP

Bogata tradicija vključevanja globalnih superzvezdnikov v zvočno kuliso igre se nadaljuje tudi v prihodnje, saj sta vlogo radijskih voditeljev v novi izdaji prevzela dva izmed trenutno najvplivnejših glasbenih izvajalcev na svetu. Portoriški glasbeni fenomen Bad Bunny in priznana ameriška kantavtorica Lana Del Rey bosta namreč vodila vsak svojo radijsko postajo v GTA 6.