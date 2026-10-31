Od rdečelasega deskarja do ikone: Shaun White dobil Kena po lastni podobi

S svojimi Barbie punčkami se že lahko pohvalijo znanstvenice, umetnice in športnice, zbiratelji po vsem svetu pa se bodo odslej lahko pohvalili tudi z ikonično igračo Ken, ki bo izdelan po podobi deskarja Shauna Whitea . Ta je postal šele tretji moški v zgodovini s svojim Kenom, pred njim sta to bila LeBron James in Lenny Kravitz .

Njegov Ken ima značilne rdeče lase, tetovaže, oblečen pa je v zimska oblačila. Lutka ima tudi dodatke, in sicer desko za na sneg, čelado, smučarska očala in škornje, kakršne nosi deskar v resnici in so bili izdelani pri njegovi blagovni znamki.

Nad svojim Kenom naj bi bil navdušen tudi sam Shaun, ki je v šali priznal, da se je kot rdečelasi fantek s pegicami vedno počutil, kot da nikamor ne spada in je bil vizualno daleč od tega, da bi bil podoben Kenu. Celoten projekt vidi kot zmago za vse rdečelase in opomin, da videz ni vse.