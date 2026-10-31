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Od rdečelasega deskarja do ikone: Shaun White dobil Kena po lastni podobi

Los Angeles, 31. 10. 2026 08.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Shaun White

Trikratnega zlatega olimpijca in deskarsko legendo Shauna Whitea je doletela čast, na katero ne bi stavil niti v otroštvu. Podjetje Mattel, ki je eden največjih izdelovalcev otroških igrač, ga je vključilo v novo kolekcijo lutk Ken. Sicer upokojeni športnik pa je tako postal tretji moški, ki se lahko pohvali s Kenom po lastni podobi.

S svojimi Barbie punčkami se že lahko pohvalijo znanstvenice, umetnice in športnice, zbiratelji po vsem svetu pa se bodo odslej lahko pohvalili tudi z ikonično igračo Ken, ki bo izdelan po podobi deskarja Shauna Whitea. Ta je postal šele tretji moški v zgodovini s svojim Kenom, pred njim sta to bila LeBron James in Lenny Kravitz.

Shaun White kot Ken
Shaun White kot Ken
FOTO: Profimedia

Njegov Ken ima značilne rdeče lase, tetovaže, oblečen pa je v zimska oblačila. Lutka ima tudi dodatke, in sicer desko za na sneg, čelado, smučarska očala in škornje, kakršne nosi deskar v resnici in so bili izdelani pri njegovi blagovni znamki.

Nad svojim Kenom naj bi bil navdušen tudi sam Shaun, ki je v šali priznal, da se je kot rdečelasi fantek s pegicami vedno počutil, kot da nikamor ne spada in je bil vizualno daleč od tega, da bi bil podoben Kenu. Celoten projekt vidi kot zmago za vse rdečelase in opomin, da videz ni vse.

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Igrača je na voljo zbiralcem, ki jo lahko kupijo za 82 evrov, White pa dodaja, da je tudi to način, da lahko mladim generacijam pokažejo, da se splača slediti svojim sanjam, delati stvari s predanostjo in si dovoliti izstopati.

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