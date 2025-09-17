Od Roberta Redforda sta se poslovila tudi vnuka: 'Počivaj v miru, dedek'

Vnuk in vnukinja legendarnega igralca Roberta Redforda sta se mu poklonila ne le kot velikemu umetniku, temveč tudi kot predanemu družinskemu človeku. Po novici o smrti oskarjevca, ki je umrl v starosti 89 let, so družbena omrežja preplavile številne ganljive objave s spomini in javnosti doslej skrite fotografije, ki pričajo o njegovi ljubezni do družine.
Redfordov vnuk Conor Schlosser je na družbenem omrežju delil serijo fotografij, na katerih kot otrok skupaj z dedkom uživa v raznih aktivnostih – od jahanja do igranja golfa. Dodal je tudi dve novejši fotografiji, na katerih 33-letnik pozira s slavnim starim očetom. "Za svet je bil večji od samega življenja, za našo družino pa je bil preprosto to, družina. Počivaj v miru, dedek," je zapisal Conor, ob tem pa pripisal: "Če ima kdo svojo najljubšo zgodbo, povezano z njim, ki bi jo rad delil, mi jo prosim pošljite, rad bi jih zbral."
Podobno objavo je delila tudi Conorjeva sestrična Lena Hart Redford, sicer hčerka igralčevega sina Jamesa, ki je pred leti umrl za rakom. Delila je fotografije sebe kot deklice, na katerih jaha konja z dedkom, pa tudi eno, posneto na filmskem setu. Še posebej ganljiva je fotografija nje, njenega očeta Jamesa in dedka Roberta skupaj.
Robert Redford je preživel dva sinova: Jamesa, ki je leta 2020 umrl zaradi raka v starosti 58 let, in Scotta, ki je umrl zaradi sindroma nenadne smrti dojenčka le dva meseca po rojstvu leta 1959. Imel je še hčerki Shauno in Amy ter sedem vnukov.
