Od serije Beverly Hills 90210 je minilo 20 let, igralec Ian pa odlično skriva svoja leta

Nekoč izredno priljubljeni igralec Ian Ziering se je marsikomu vtisnil v spomin zaradi vloge mladega in šarmantnega Steva Sandersa v eni najuspešnejših televizijskih serij v 90. letih — Beverly Hills 90210 . Serija je bila odlično sprejeta in marsikateri najstnik je odraščal ob dogodivščinah glavnih junakov. Odkar so prenehali s snemanjem serije je minilo že dvajset let, a igralčevi oboževalci menijo, da se je za Iana čas ustavil, saj je za svojih 56 let v odlični formi. Prvotna igralska zasedba serije — Jason Priestley, Jennie Garth, Ian Ziering, Gabrielle Carteris, Shannen Doherty, Brian Austin Green in Tori Spelling — se je pred dobrim letom znova zbrala, da bi posneli nove epizode. Novica je seveda močno razveselila oboževalce, a vseeno je bila prisotna žalost, kajti v seriji ne bo igralca Luka Perryja , ki je marca lani umrl za posledicami možganske kapi.

56-letni igralec je znan po svojih blond laseh, številni njegovi oboževalci pa občudujejo njegov videz. Mishel Karen, zvezdnica šova Married At First Sight, je v nedavnem intervjuju Iana vprašala, koliko je star. Njegov odgovor je pospremila z besedami: "Ne morem verjeti, da imaš 56 let. Imaš čudovito kožo." Igralec se ji je zahvalil za kompliment in odvrnil: "Hvala, draga. Ko si mlad, imaš kožo, s katero se rodiš in ko si starejši, dobiš, kar si zaslužiš." K njegovemu videzu zagotovo prispevajo nekateri kozmetični izdelki iz podjetja MLM, ki si ga lasti s kolegico iz serije Beverly Hills 90210 Tori Spelling in še nekaterimi drugimi partnerji.

Spomnimo, da se je Ian lani po devetih letih zakona razšel z Erin Ludwig, s katero ima dve hčerki Mio in Penno. Sicer je bil to Ianov drugi zakon, pred tem je bil pet let poročen z Nikki Schieler. "S težkim srcem povem, da se z Erin razhajava. Zaradi svojih napornih urnikov sva preveč zaposlena in v zadnjih nekaj letih sva se zelo oddaljila. Je ena od najbolj neverjetnih žensk, kar sem jih kdaj srečal, in najboljša mati najinima otrokoma. Spoznal sem, da krožijo napačne govorice in ljudje delajo veliko senzacijo nekje, kjer je ni. Vse, kar pišejo o meni, je napačno in vem, da na ta način želijo sovražniki uničiti najin odnos z Erin. Še vedno imava namen, da se druživa, zaščitiva in vzgajava svoje hčerke in želiva biti vzgled drugim, ki ravno tako skupaj nadaljujejo vzgojo otrok, " je igralec z oboževalci na družbenih omrežjih jeseni lani delil občutke ob koncu zveze.