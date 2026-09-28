Modne kreacije na podelitvi nagrad MTV: Od čipke in perja do blišča

V središču letošnjih MTV VMA nagrad je bilo seveda slavljenje glasbe – izvajalci so prejeli nagrade, padale so čestitke in solze sreče. A še preden so zvezdniki stopili na veliki oder, so se pogledi za njimi obračali na rdeči preprogi. MTV-jeva slavnostna prireditev je namreč že leta prizorišče raznolikih modnih kreacij. Drznih, edinstvenih in bleščečih. Od prosojnih materialov do črne čipke, perja in teatralnih modnih dodatkov – zvezdniki so tudi letos stavili na "vse ali nič."

Dekleta zasijala v vsej svoji modni raznolikosti

Med najbolj težko pričakovanimi prihodi je bila seveda pop zvezdnica Taylor Swift, ki je bila letos v središču pozornosti tudi zaradi posebnega glasbenega priznanja. Na rdeči preprogi se je pojavila v kreaciji modne oblikovalke Tamare Ralph. Zgornji del je bil črn, brez rokavov in z visokim ovratnikom ter mrežastimi izrezi, spodnji del pa je predstavljalo drapirano srebrno krilo, prekrito z bleščicami.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Taylor Swift na podelitvi MTV nagrad. Profimedia

Taylor Swift na podelitvi MTV nagrad. Profimedia

Taylor Swift na podelitvi MTV nagrad. Profimedia

Taylor Swift na podelitvi MTV nagrad. Profimedia







Tokrat so bili odzivi na njen videz pretežno zelo pozitivni. Na družbenih omrežjih so jo številni oboževalci označili za eno njenih najbolje oblečenih izdaj, nekateri pa so posebej pohvalili pričesko in celotno stiliranje. Seveda se niso strinjali vsi – del komentatorjev je menil, da je zgornji del preveč preprost oziroma da se ne ujema najbolje z dramatičnim srebrnim krilom.

Prosojno, čipkasto in veliko gole kože

Na letošnji rdeči preprogi je bilo opaziti precej prosojnih materialov, ki so ustvarili kar nekaj drznih oprav. Lisa je v rdeči kreaciji The Attico in z ujemajočim se plaščem Quine Li stavila na drzno silhueto, ki je hitro razdelila mnenja. Nekateri so bili navdušeni nad izrazito barvo in dramatičnim plaščem, drugi pa so menili, da je vse skupaj preveč in da plašč zasenči obleko. Še bolj zapeljivo je izbrala Teyana Taylor, ki je v črni čipkasti kreaciji Zuhair Murad razkrila precej gole kože, videz pa poudarila s perjem. Med bolj pohvaljenimi je bila tudi Raye, ki je izbrala srebrno kreacijo Georgesa Hobeike in se odločila za nekoliko bolj klasičen, a še vedno zelo glamurozen videz.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Lisa. Profimedia

Teyana Taylor . Profimedia

Raye. Profimedia

Charli XCX. Profimedia

Tayla. Profimedia









Podobno drzno si je zastavila tudi Charli XCX, ki je v črnem žametnem kompletu Saint Laurent združila zelo nizko krojeno krilo in kratek top z napihnjenimi rokavi. Njena temna, nekoliko čarovniška estetika je bila med bolj opaženimi, oboževalci pa so jo večinoma sprejeli kot tipično Charli – drzno in brez želje ugajati vsem. Tyla pa je medtem ubrala povsem drugačen pristop in v kreaciji Mowalola združila kačji vzorec, močne barve in estetiko zgodnjih 2000-ih. Tudi njen videz so modni mediji uvrstili med zanimivejše podobe večera.

Sombr. FOTO: Profimedia