Od srednješolske ljubezni do OI: ljubezenska zgodba olimpijke in paraolimpijca

Ameriška atleta Tara Davis in Hunter Woodhall sta zgodba o uspehu. Novopečena olimpijska prvakinja v skoku v daljino Tara Davis je svojega bodočega moža Hunterja Woodhalla spoznala v srednji šoli, na eni izmed tekem. Takrat je športnica naredila prvi korak in pristopila k tekaču, ki so mu kot 11-mesečnemu dojenčku zaradi prirojene deformacije goleni in stopal amputirali spodnji del obeh nog ter ga objela.

Tara Davis in Hunter Woodhall, simpatična športnika in zakonca.

Njun odnos, tako kot vsak, je bil poln vzponov in padcev, a iz "neštetih lekcij" sta se naučila, da morata neprestano delati na njem. "Ena od stvari, ki je resnično pomembna, je razumevanje, kako komunicirati na obeh straneh," je športnik leta 2022, ko sta skočila v zakon, povedal reviji People in pojasnil, da imata oba enake cilje, za katere trdo garata ter da ju ta motivacija žene naprej.

Pozneje se je za revijo Town & Country spominjala, da pravzaprav ni vedela, zakaj je to storila, a da je tako čutila. "Takrat sva si prvič izmenjala besede," je še povedala, medtem ko je Woodhall reviji razkril, da je že takrat pomislil, da se bo z njo nekoč poročil. Po prvem zmenku sta si začela slediti na družbenih omrežjih, ostala v stiku ter nato tudi uradno postala par. Kljub dejstvu, da sta se vpisala na različni fakulteti, sta se odločila, da bosta poskusila zvezo ohranjati na daljavo in z veliko komunikacije ter zaupanja jima je to tudi uspelo.

Kot se za simpatična športnika spodobi, je bila tudi njuna poroka nadvse prikupna. Za prstana sta bila namreč 'zadolžena' njuna kužka Milo in Winnie, obred pa se je odvil v ožjem krogu prijateljev in članov obeh družin. Obred je vodil športnikov timski kolega Trenten Merrill. Ne samo atleta, zakonca imata tudi svoj YouTube kanal, kjer s sledilci delita svoj vsakdan, od številnih treningov do drugih mejnikov.

Hunter Woodhall je v Tokiu nastopil že na svojih drugih olimpijskih igrah in osvojil bronasto medaljo v teku na 400 metrov, medtem ko je Davisova v svoji disciplini osvojila šesto mesto. Svojo formo je v naslednjih treh letih izboljšala in pred dnevi v Parizu zmagala. "Ljubica, olimpijska prvakinja si," je bilo v televizijskem prenosu tekme moč slišati iz ust paraolimpijca, ki je močno objel svojo zmagovalko. "Ni besed, ki bi opisale, kako ponosen sem nate. To ni sreča, to si si zaslužila. Disciplina, delovna etika in vztrajnost. To je tvoj trenutek, uživaj v njem," je pozneje zapisal na Instagram. Že kmalu bosta vlogi zamenjala, na prihajajočih paraolimpijskih igrah bo namreč uspeh olimpijke lovil tudi njen srčni izbranec.