Od te fotografije je minilo 21 let. Kako sta videti danes?

Najprej naj vam malo osvežimo zgodbo ... V telenoveli Prevare smo spremljali ljubezensko zgodbo med podjetnikom Carlosom Danielom Brachom (Fernando Colunga) in Paulino (Gabriela Spanic) ter njeno zlobno dvojčico Paolo (Gabriela Spanic). Carlos je bil vdovec in je imel dva otroka: starejšega sina Carlitosa (Sergio Miguel) in hčerkico Lisette Bracho (María Solares). Najprej je bila njuna mačeha Paola, saj je bila na začetku zgodbe poročena s Carlosom, njeno mesto pa je kasneje zavzela njena sestra dvojčica Paulina.

Dvojčici, ki sta bili ločeni ob rojstvu, nežno in dobro Paulino in spletkarsko Paolo, je odlično upodobilaGabriela Spanic. In ta dvojna vloga ji je prinesla svetovno slavo. Gaby, kot jo kličejo prijatelji, se je znova srečala z igralko María Solares, ki je davnega leta 1999 zaigrala njeno pastorko.

''Najin odnos je bil odličen. Gaby je izjemna in neverjetno prijazna oseba. Med odmori snemanj mi je brala pravljice in se z menoj igrala. Vedno me je sprejela s toplim objemom. V prizorih, kjer je igrala Paolo, me je vnaprej opozorila, da mora biti bolj stroga do mene. In da gre zgolj za igro. Rada sem stekla v njen objem in na trenutke je skrbela zame, kot bi bila moja prava mama,'' se danes spominja 25-letna María. Za People en Espanol je povedala, da je ta fotografija z njunega srečanja sicer nastala pred tremi leti, a se je šele zdaj odločila, da jo deli s širnim svetom.