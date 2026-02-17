Od tekmecev do življenjskih partnerjev: zaroka umetnostnih drsalcev

Nekdanja športna tekmeca, umetnostna drsalca Olivia Smart in Jean-Luc Baker , sta se zaročila. Ameriški umetnostni drsalec je svojo nekdanjo tekmico zaprosil na ulicah Milana med zimskimi olimpijskimi igrami, kjer je tekmovala za Španijo. Zaroka se je zgodila na valentinovo, natanko na obletnico, ko ji je med olimpijskimi igrami v Pekingu leta 2022 izpovedal svoja čustva, poroča People.

Smart je s svojim tekmovalnim partnerjem Timom Dieckom tekmovanje v Milanu končala na devetem mestu, a britansko-španska drsalka igre kljub temu zapušča zadovoljna in z zaročnim prstanom na prstancu. Z Bakerjem sta veselo novico o zaroki sporočila na družbenem omrežju, kjer sta delila video, na katerem je Jean-Luc pokazal, koliko časa je prstan potoval z njim in čakal, da ga nadene na roko izbranke.

"Vedno si bila ti," je pripisal ob videu, kmalu pa so se med komentarji zvrstile številne čestitke paru. "Čestitke, rad vaju imam!" je zapisal ameriški drsalec Evan Bates, Ellie Kam pa dodala: "To je bilo res čudovito. Čestitke!"