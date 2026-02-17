Od tekmecev do življenjskih partnerjev: zaroka umetnostnih drsalcev

Nekdanja športna tekmeca, umetnostna drsalca Olivia Smart in Jean-Luc Baker, sta se zaročila. Ameriški umetnostni drsalec je svojo nekdanjo tekmico zaprosil na ulicah Milana med zimskimi olimpijskimi igrami, kjer je tekmovala za Španijo. Zaroka se je zgodila na valentinovo, natanko na obletnico, ko ji je med olimpijskimi igrami v Pekingu leta 2022 izpovedal svoja čustva, poroča People.
Smart je s svojim tekmovalnim partnerjem Timom Dieckom tekmovanje v Milanu končala na devetem mestu, a britansko-španska drsalka igre kljub temu zapušča zadovoljna in z zaročnim prstanom na prstancu. Z Bakerjem sta veselo novico o zaroki sporočila na družbenem omrežju, kjer sta delila video, na katerem je Jean-Luc pokazal, koliko časa je prstan potoval z njim in čakal, da ga nadene na roko izbranke.
"Vedno si bila ti," je pripisal ob videu, kmalu pa so se med komentarji zvrstile številne čestitke paru. "Čestitke, rad vaju imam!" je zapisal ameriški drsalec Evan Bates, Ellie Kam pa dodala: "To je bilo res čudovito. Čestitke!"
Dolgoletna prijatelja
Smart in Baker sta bila več let prijatelja, preden se je Jean-Luc opogumil in ji priznal svoja čustva, ona pa je bila takrat še v zvezi z drugim moškim. "Takrat sva bila najboljša prijatelja že kakšnih 11 ali 12 let," je Baker povedal na posnetku, ki ga je objavil Olympic Channel.
"Spomnim se tistega občutka v želodcu, misli, da se ne bi počutil udobno, če bi bil le gost na njeni poroki ... Iskreno, ne bi mogel živeti naprej, ne da bi ona vedela, kaj čutim," je dejal. Čustva ji je razkril v Pekingu po tem, ko sta kot tekmeca zaključila tekmovanje na zimskih olimpijskih igrah.
Umetnostno drsanje je drsalni šport, ki združuje hitrost, eleganco, akrobatiko in umetniško izražanje na ledu. Obstaja več disciplin, vključno s posamičnim drsanjem (moški in ženske), kjer drsalci izvajajo skoke, piruete in krožne elemente; športnimi pari, ki izvajajo dvige, vrže in druge akrobatske elemente; ter plesnimi pari, ki se osredotočajo na plesne korake, ritmičnost in sinhronizacijo, pogosto v spremljavi glasbe. Vsaka disciplina zahteva izjemno tehnično znanje, moč, prožnost in umetniško interpretacijo.
Umetnostno drsanje na Zimskih olimpijskih igrah 2022 v Pekingu je potekalo v dvorani Capital Indoor Stadium (Glavni notranji stadion). Ta stadion je bil zgrajen že leta 1968 in je bil večkrat prenovljen, za potrebe olimpijskih iger pa so ga dodatno modernizirali. Poleg umetnostnega drsanja je gostil tudi tekmovanja v hitrostnem drsanju.
