Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Od tekmecev do življenjskih partnerjev: zaroka umetnostnih drsalcev

Milano, 17. 02. 2026 18.37 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Olivia Smart in Jean-Luc Baker

Nekdanja tekmeca na olimpijskih igrah v Pekingu, umetnostna drsalca Olivia Smart in Jean-Luc Baker, Milano zapuščata kot zaročenca. 32-letni Baker je pred štiri leta mlajšo partnerko pokleknil kar na milanski ulici, za ta posebni dogodek pa je izbral valentinovo.

Nekdanja športna tekmeca, umetnostna drsalca Olivia Smart in Jean-Luc Baker, sta se zaročila. Ameriški umetnostni drsalec je svojo nekdanjo tekmico zaprosil na ulicah Milana med zimskimi olimpijskimi igrami, kjer je tekmovala za Španijo. Zaroka se je zgodila na valentinovo, natanko na obletnico, ko ji je med olimpijskimi igrami v Pekingu leta 2022 izpovedal svoja čustva, poroča People.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Smart je s svojim tekmovalnim partnerjem Timom Dieckom tekmovanje v Milanu končala na devetem mestu, a britansko-španska drsalka igre kljub temu zapušča zadovoljna in z zaročnim prstanom na prstancu. Z Bakerjem sta veselo novico o zaroki sporočila na družbenem omrežju, kjer sta delila video, na katerem je Jean-Luc pokazal, koliko časa je prstan potoval z njim in čakal, da ga nadene na roko izbranke.

"Vedno si bila ti," je pripisal ob videu, kmalu pa so se med komentarji zvrstile številne čestitke paru. "Čestitke, rad vaju imam!" je zapisal ameriški drsalec Evan Bates, Ellie Kam pa dodala: "To je bilo res čudovito. Čestitke!"

Dolgoletna prijatelja

Smart in Baker sta bila več let prijatelja, preden se je Jean-Luc opogumil in ji priznal svoja čustva, ona pa je bila takrat še v zvezi z drugim moškim. "Takrat sva bila najboljša prijatelja že kakšnih 11 ali 12 let," je Baker povedal na posnetku, ki ga je objavil Olympic Channel.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Spomnim se tistega občutka v želodcu, misli, da se ne bi počutil udobno, če bi bil le gost na njeni poroki ... Iskreno, ne bi mogel živeti naprej, ne da bi ona vedela, kaj čutim," je dejal. Čustva ji je razkril v Pekingu po tem, ko sta kot tekmeca zaključila tekmovanje na zimskih olimpijskih igrah.

Razlagalnik

Umetnostno drsanje je drsalni šport, ki združuje hitrost, eleganco, akrobatiko in umetniško izražanje na ledu. Obstaja več disciplin, vključno s posamičnim drsanjem (moški in ženske), kjer drsalci izvajajo skoke, piruete in krožne elemente; športnimi pari, ki izvajajo dvige, vrže in druge akrobatske elemente; ter plesnimi pari, ki se osredotočajo na plesne korake, ritmičnost in sinhronizacijo, pogosto v spremljavi glasbe. Vsaka disciplina zahteva izjemno tehnično znanje, moč, prožnost in umetniško interpretacijo.

Umetnostno drsanje na Zimskih olimpijskih igrah 2022 v Pekingu je potekalo v dvorani Capital Indoor Stadium (Glavni notranji stadion). Ta stadion je bil zgrajen že leta 1968 in je bil večkrat prenovljen, za potrebe olimpijskih iger pa so ga dodatno modernizirali. Poleg umetnostnega drsanja je gostil tudi tekmovanja v hitrostnem drsanju.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
umetnostna drsalca zaroka zimske olimpijske igre olivia smart Jean-Luc Baker

Umrl slavni ustvarjalec ameriških dokumentarcev Frederick Wiseman

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Slovenska zvezdnica v veselem pričakovanju
7 znakov, da je vaš otrok razvajen: kako prepoznati vedenja, ki zahtevajo spremembe
7 znakov, da je vaš otrok razvajen: kako prepoznati vedenja, ki zahtevajo spremembe
Ali vzgoja hčerke res stane več?
Ali vzgoja hčerke res stane več?
Prehrana, ko je otrok bolan: preprosti nasveti dietetika za hitrejše okrevanje
Prehrana, ko je otrok bolan: preprosti nasveti dietetika za hitrejše okrevanje
zadovoljna
Portal
Nuša brez filtra po izpadu: "To ni človek, ki bi ga imela v življenju!"
Kitajsko novo leto 2026: 6 stvari, ki jih danes ne smete početi
Kitajsko novo leto 2026: 6 stvari, ki jih danes ne smete početi
Čakanja je konec, La Toya je končno prispela na Kmetijo
Čakanja je konec, La Toya je končno prispela na Kmetijo
Kultna torbica, ki se je vrnila v modo
Kultna torbica, ki se je vrnila v modo
vizita
Portal
Sprememba prehrane, ki zmanjša več kot 300 kalorij dnevno – brez manjših porcij
Najnižja priporočena temperatura ogrevanja doma za ohranjanje zdravja
Najnižja priporočena temperatura ogrevanja doma za ohranjanje zdravja
Obsežen pregled raziskav razkriva, da smo se o postenju motili
Obsežen pregled raziskav razkriva, da smo se o postenju motili
Debelost lahko poveča tveganje za smrt zaradi nalezljivih bolezni za 70 odstotkov
Debelost lahko poveča tveganje za smrt zaradi nalezljivih bolezni za 70 odstotkov
cekin
Portal
Denar in Slovenci - imamo ga, a očitno ne vemo, kaj naj z njim
Dodaten zaslužek: Ženska ustvari 800 evrov z obnovo pohištva
Dodaten zaslužek: Ženska ustvari 800 evrov z obnovo pohištva
Tako družbena omrežja vplivajo na vaše finance
Tako družbena omrežja vplivajo na vaše finance
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
moskisvet
Portal
5 stvari, ki jih ženske opazijo na moškem v prvih 10 sekundah
Poroka stoletja, ki je trajala le 274 dni
Poroka stoletja, ki je trajala le 274 dni
Neverjeten vzpon slovenskega kluba v le petih letih
Neverjeten vzpon slovenskega kluba v le petih letih
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
dominvrt
Portal
Nemški ovčar – vse, kar morate vedeti o priljubljeni pasmi psov
Pozimi vsi delajo to napako pri PVC-oknih – in zato nastane prepih
Pozimi vsi delajo to napako pri PVC-oknih – in zato nastane prepih
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
Tako bo cvetje v vazi zdržalo dlje
Tako bo cvetje v vazi zdržalo dlje
okusno
Portal
Brez kompliciranja: hitra večerja, ki nasiti in je lahko prebavljiva
3 napitki za lajšanje zgage in napihnjenosti po pustnih dobrotah
3 napitki za lajšanje zgage in napihnjenosti po pustnih dobrotah
Preprosta sladica z okusom slavne mojstrovine
Preprosta sladica z okusom slavne mojstrovine
Hitra sladica za zimske počitnice
Hitra sladica za zimske počitnice
voyo
Portal
Kmetija
Ježek Sonic
Ježek Sonic
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534