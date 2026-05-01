Tuja scena

Od vojne v Iranu odvisen tudi datum poroke Donalda Trumpa mlajšega

Washington, 01. 05. 2026 10.48 pred 49 minutami 1 min branja 2

Avtor:
K.Z.
Bettina Anderson in Donald Trump mlajši

Čeprav so ameriški mediji že poročali, da se Donaldu Trumpu mlajšemu in njegovi zaročenki Bettini Anderson mudi pred oltar, pa naj bi bodoča mladoporočenca morala še počakati s poroko. Ker načrtujeta slavje v Beli hiši, naj bi bil tudi datum njune poroke odvisen od vojne v Iranu.

Donald Trump mlajši in njegova zaročenka Bettina Anderson sta se nadejala, da bosta pred oltar stopila še pred poletjem, a kot kaže, temu ne bo tako. Čeprav je imela bodoča nevesta dekliščino že sredi aprila, pa naj bi z določitvijo datuma poroke morala še počakati. Razlog naj bi bila vojna v Iranu, za katero ameriški predsednik ni pričakoval, da bo trajala toliko časa, neprimerno pa bi bilo, da dokler konflikt še traja, v Beli hiši gostijo poročno slavje predsednikovega sina, poroča Page Six.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Zavedata se, da ne bi bilo dobro sprejeto, če bi v Beli hiši priredila razkošno poročno slavje, medtem ko ljudje umirajo. Še posebej neprimerno bi to bilo po obisku britanskega kraljevega para, saj bi poroka požela preveč pozornosti," je za Page Six povedal vir blizu para.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Don se je strinjal z dekliščino, saj želi, da vsi vedo, da jo obožuje in se želi poročiti z njo, a bosta počakala, da bo s političnega stališča pravi čas, preden določita datum poroke," je še dodal vir.

Trump mlajši in Anderson sta se zaročila decembra, sredi aprila pa so izbrani dobili povabila na razkošno dekliščino, ki so jo priredili v predsednikovem dvorcu v Mar-a-Lagu na Floridi.

Razlagalnik

Bela hiša v Washingtonu, D.C., ni le uradna rezidenca predsednika Združenih držav Amerike, temveč tudi sedež izvršne veje oblasti. Od leta 1800, ko se je vanjo vselil John Adams, služi kot simbol predsedniške moči, kjer potekajo pomembna politična srečanja, sprejemi tujih državnikov in oblikovanje ključnih nacionalnih politik.

Mar-a-Lago je zgodovinsko posestvo v Palm Beachu na Floridi, ki ga je leta 1927 zgradila dedinja Marjorie Merriweather Post. Donald Trump ga je kupil v 80. letih 20. stoletja in ga kasneje preoblikoval v ekskluziven zasebni klub. V času njegovega predsedovanja je posestvo postalo znano kot 'zimska Bela hiša', saj je tam pogosto gostil tuje voditelje in preživljal prosti čas.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
donald trump mlajši bettina anderson poroka vojna iran bela hiša

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Amor Fati
01. 05. 2026 11.38
Če pobliže pogledaš, lahko vidiš, da njegova zaročenka zgleda kot njegova hči. Fuj in bljak. Podobnost je očitna.
Odgovori
0 0
the kop
01. 05. 2026 11.25
Pošljite ju na fronto, ker imajo tako zelo radi vojno.
Odgovori
0 0
