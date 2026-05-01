Od vojne v Iranu odvisen tudi datum poroke Donalda Trumpa mlajšega

Donald Trump mlajši in njegova zaročenka Bettina Anderson sta se nadejala, da bosta pred oltar stopila še pred poletjem, a kot kaže, temu ne bo tako. Čeprav je imela bodoča nevesta dekliščino že sredi aprila, pa naj bi z določitvijo datuma poroke morala še počakati. Razlog naj bi bila vojna v Iranu, za katero ameriški predsednik ni pričakoval, da bo trajala toliko časa, neprimerno pa bi bilo, da dokler konflikt še traja, v Beli hiši gostijo poročno slavje predsednikovega sina, poroča Page Six .

"Zavedata se, da ne bi bilo dobro sprejeto, če bi v Beli hiši priredila razkošno poročno slavje, medtem ko ljudje umirajo. Še posebej neprimerno bi to bilo po obisku britanskega kraljevega para, saj bi poroka požela preveč pozornosti," je za Page Six povedal vir blizu para.

"Don se je strinjal z dekliščino, saj želi, da vsi vedo, da jo obožuje in se želi poročiti z njo, a bosta počakala, da bo s političnega stališča pravi čas, preden določita datum poroke," je še dodal vir.

Trump mlajši in Anderson sta se zaročila decembra, sredi aprila pa so izbrani dobili povabila na razkošno dekliščino, ki so jo priredili v predsednikovem dvorcu v Mar-a-Lagu na Floridi.