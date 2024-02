Od X Factorja do Hollywooda: Harry Styles praznuje 30. rojstni dan

Harry Styles se je kot 16-letni najstnik prijavil v angleško različico pevskega tekmovalnega šova X Factor in osvojil srca predvsem mlajših gledalk. Ko se kot solo izvajalec ni uvrstil v naslednji krog tekmovanja, je moči združil še s štirimi nadobudnimi najstniki in rodila se je fantovska skupina One Direction , svetovni najstniški fenomen.

Harryjev drugi album z naslovom Fine Line je požel še več uspeha, legendarna revija Rolling Stone ga je uvrstila celo med 500 najboljših albumov vseh časov. Temu je leta 2022 sledil še glasbenikov tretji, prav tako uspešen album z naslovom Harry's House , za katerega je prejel grammyja za najboljši album leta, pesem As It Was pa je postala najbolj predvajana pesem tistega leta.

Fantje so rušili rekorde v prodaji glasbe, zato je leta 2016 novica, da se razhajajo, marsikoga zelo presenetila. A to je bil šele začetek za Harryja, ki prav 1. februarja praznuje 30. rojstni dan. Že leto kasneje je namreč izdal prvi album, na katerem je bil tudi singel Sign of the Times , ki se je hitro zavihtel na vrhe glasbenih lestvic.

Zvezdnik je lani poleti po skoraj dveh letih zaključil s turnejo Love on Tour, na katero se je podal 4. septembra 2021. Zvezdnik je v sklopu turneje nastopil 169-krat, zadnjič pa je na oder stopil pri naših zahodnih sosedih v mestu Reggio Emilia. Anglež je tekom slabih dveh let na odru doživel marsikaj, vse od težav z oblačili do predmetov, ki so leteli na oder. Pomagal je pri zarokah in razkrivanju spola dojenčkov. Na turneji je zbolel ter zdravil srčne rane po razhodu z Olivio Wilde. Na odru je gostil oboževalce in znane goste ter skupaj s celotnimi dvoranami, tudi varnostniki, plesal.

Ne le glasbeno, Styles se je dokazal tudi igralsko. Zaigral je v vojnem filmu Dunkirk, trilerju Ne skrbi, draga in romantični drami My Policeman, svoj pečat pa je pustil tudi v svetu mode. Pohvali se lahko z dejstvom, da je kot prvi moški samostojno krasil naslovnico modne revije Vogue, in to v dolgi toaleti, kar je dvignilo precej prahu na eni in navdušenja na drugi strani.