Od življenja brez strehe nad glavo do svetovne slave

Tudi nekateri zvezdniki so imeli, preden so poželi svetovno slavo, težave z denarjem. Če smo pred kratkim poročali o tem, kateri zvezdniki so se rodili slavnim staršem in so tako imeli nekoliko lažjo pot, da so prišli med zvezde, so se drugi morali za to bolj truditi.

Finančna stiska je na začetku kariere zaznamovala tudi ameriškega igralca Chrisa Pratta. Preden je požel veliko slavo z znanstvenofantastičnimi filmi Jurski svet (Jurassic World)in Varuhi galaksije (Guardians of the Galaxy), je pri svojih 19 letih kupil enosmerno vozovnico za Havaje in si ustvaril svoj dom v kombiju. ZaThe Independentje povedal, da je bila ta izkušnja precej osupljiva. Dejal je: "Pili smo in kadili marihuano, delali le malo časa – od 15 do 20 ur na teden in tako zaslužili denar za osnovne potrebe." Talent je prepoznala igralka Rae Dawn Chong in mu ponudila vlogo v njenem filmskem prvencu Cursed: Part III. Jim Carrey FOTO: Profimedia Podobno izkušnjo je imel tudi Jim Carrey, ki se je rodil v Kanadi in nekaj časa živel v manjšem avtodomu in tudi v šotoru na vrtu svoje sestre. Igralec, ki je navdušil med drugim v filmih Vsemogočni Bruce (Bruce Almighty), Trumanov show (The Truman Show), Ace Ventura: Nori detektiv (Ace Ventura: Pet Detective)in Večno sonce brezmadežnega uma (Eternal Sunshine of the Spotless Mind), je nehal hoditi v srednjo šolo in se odločil, da bo tako živel na različnih krajih po vsej Kanadi. Jim je dejal, da je v teh težkih finančnih časih razvil svoj smisel za humor. Daniel Craig FOTO: Profimedia Daniela Craiga si lahko ogledate nocoj v filmu James Bond: Spectre ob 20. uri na Kanalu A. Angleški igralec Daniel Craig, ki je navdušil v franšizi James Bond, je pred uspešno igralsko kariero spal tudi brez strehe nad glavo. Sicer se je v igranju preizkusil že pri šestih letih v šolski gledališki skupini, nato je bil pri 16 letih sprejet na londonsko Državno mladinsko gledališče in leta 1991 doštudiral na dramski univerzi v Londonu. Da si je lahko privoščil drago izobraževanje, je delal v različnih restavracijah. The Independent je poročal, da je na začetku kariere spal na klopeh v parku, medtem ko je iskal gledališke in filmske vloge. Ikonična Jennifer Lopez, ki svet navdušuje s svojimi vsestranskimi talenti, je bila v svojih najstniških letih precej uporniška. Ker si je njena mati želela, da bi se vpisala na univerzo, se je Lopezova odselila in šla uresničevat svoje sanje. Pri 18 letih je tako nekaj mesecev spala v naslanjaču v plesnem studiu. Za revijo Wje povedala: "Bila sem brezdomka, a sem si želela uresničiti svoje sanje." Nekaj mesecev kasneje se je udeležila avdicije za ameriško serijo Living Color in tako naredila velik napredek v svoji karieri. Kelly Clarkson FOTO: Profimedia Pevka Kelly Clarkson se je v mladosti znašla sredi velikih finančnih težav. Preden je nastopila v ameriški resničnostni oddaji Ameriški idol, je nekaj časa spala v svojem avtu. Medtem ko je iskala način, kako uspeti v zabavni industriji, je bila nekaj časa brez stanovanja, saj ji je prejšnje zgorelo. Kasneje je z zmago v šovu Ameriški idol napredovala po lestvici navzgor.