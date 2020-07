Oddaja Ellen po obtožbah o toksičnem delovnem mestu pod preiskavo

Po tem, ko so se obtožbe o toksičnem delovnem okolju v pogovorni oddaji sicer priljubljene voditeljice kar vrstile, se je očitno moral zgoditi premik v korist nekdanjih zaposlenih. Obtožb je bilo preveč, da bi direktorji in kadrovska služba lahko kar zatisnili oči.

Po številnih obtožbah že odpuščenih delavcev, ki so leta in leta sodelovali s televizijsko voditeljico, ki v očeh gledalcev sicer velja za zelo zabavno in sproščeno, se je produkcijska hiša WarnerMediaodločila, da zadevo vzamejo pod drobnogled. Očitno je bilo obtožb, da je Ellen DeGeneres do svojih podrejenih nesramna in predvsem nepravična, bilo preveč, da bi pred tem lahko zatisnili oči.

icon-expand Obtožbe obrodile sadove v prid odpuščenih sodelavcev. FOTO: AP

Direktorji oddaje in direktorji Warner Brosa. so uslužbencem pretekli teden poslali pismo, v katerem so zapisali, da so v raziskavo, kaj se je dogajalo med Ellen in njenimi zaposlenimi, vpletli še tretji subjekt. Za pomoč so prosili podjetje, ki bo raziskalo, kakšno delovno okolje je ustvarila voditeljica, in bodo zato naredili temeljite (anonimne) intervjuje s trenutnimi in nekdanjimi zaposlenimi pri pogovorni oddaji, je potrdil neimenovani vir za Variety. Medijski predstavnik hiše Warner Bros. je zavrnil kakršno koli komentiranje trenutne situacije. Tudi Ellenin medijski predstavnik ni odgovoril na novinarsko vprašanje portala Variety. Vpletena podjetja zadeve javno ne želijo komentirati, saj si želijo, da bi zaposleni vedeli, da so vpleteni v zadevo, ki bo temeljito pregledana in predvsem anonimno.

Odločitev je posledica obtožb, ki so se začele že lansko poletje, letošnjo pomlad pa so eksplodirale. Vedno več nekdanjih zaposlenih je za medije spregovorilo, kako je bilo delati za 'nasmejano' voditeljico. Ellen naj bi svojim zaposlenim grozila in menda bila do njih tudi rasistično nastrojena. Kot so nekateri nekdanji zaposleni povedali, naj bi odpuščala kot po tekočem traku, tudi v primeru, če je morala oseba na pogreb.