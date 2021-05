Oddaja Kelly Clarkson bo dobila termin Ellenine oddaje

Med tem, ko se oddaja Ellen DeGeneres prihodnje leto umika s programa, pa bo tista, ki jo vodi pevka Kelly Clarkson, dobila boljši čas predvajanja. Iz produkcijske hiše NBC so sporočili, da bo v jeseni 2022 termin Ellenine oddaje dobila druga pogovorna oddaja, prav tista, ki jo vodi Kelly Clarkson.

39-letna pevka in voditeljica Kelly Clarkson bo tista, katere oddaja bo dobila termin predvajanja, ki ga sedaj zaseda pogovorna oddaja, ki jo vodi Ellen DeGeneres. To so potrdili tudi iz vodstva produkcijske in televizijske mreže NBC. Gre za najbolj gledan termin dnevnega programa, so še potrdili.

"To je neverjeten dosžek za oddajo, ki je na sporedu šele drugo sezono," je dejalaValari Staab, predsednica NBC Universal Local, o zamenjavi termina. "Veselimo se 19. sezone oddaje Ellen DeGeneres v paru z oddajo Kelly Clarkson. To bo zagotovo uspešno leto," je še dejala Staabova. "Do leta 2022 bo The Kelly Clarkson Show zvezda našega dnevnega programa in dobra predhodnica zgodnjih popoldanskih informativnih oddaj," je še povedala. "Oddaja Kelly Clarkson je ena najboljših zgodb o uspehu našega programa. Je dragocen del naše ponudbe in upamo, da se bo njen uspeh še nadaljeval," pa je povedala Tracie Wilson, izvršna direktorica mreže.

"Kelly in celotna produkcijska ekipa so v to oddajo vložili svoje srce, dober namen in ustvarjalno strast. Oddaja je priljubljena pri občinstvu različnih starostnih skupin, različnih kulturah in ljudeh iz različnih okolij. Za tretjo sezono načrtujemo velik uspeh in si želimo, da bo to vodilna dnevna oddaja," sta še dejala. Ellen je pred kratkim razkrila, da se z 19. sezono njena oddaja poslavlja iz malih ekranov. "Če si tako ustvarjalna oseba kot jaz, potrebuješ izzive – kljub temu, da je ta šov čudovit in hkrati zelo zabaven, enostavno več ne predstavlja izziva,"je dejala DeGeneresova. Dodala je, da je ustvarjalce šova in ekipo, ki z njo že dalj časa sodeluje, o svoji odločitvi obvestila že 11. maja.