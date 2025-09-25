Svetli način
Tuja scena

Oddaja voditelja Jimmyja Kimmla po vrnitvi z rekordno gledanostjo

Washington, 25. 09. 2025 16.16 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , E.K.
6

Ameriški televizijski voditelj Jimmy Kimmel, ki se je v torek po začasni ukinitvi njegove večerne oddaje vrnil na zaslone, je pritegnil rekordno število gledalcev. Oddajo z naslovom Jimmy Kimmel Live! si je po poročanju ameriških medijev ogledalo skoraj 6,3 milijona ljudi, kar je več kot kdaj koli prej v 22 letih te večerne oddaje.

Gledanost oddaje Jimmyja Kimmla v torek zvečer je bila po poročanju časnika New York Times skoraj štirikrat višja kot običajno. Za primerjavo, oddajo si je v celotni sezoni 2024/2025 v povprečju ogledalo 1,42 milijona gledalcev.

Jimmy Kimmel
Jimmy Kimmel FOTO: Profimedia

Nadaljnjih 26 milijonov ljudi si je torkovo oddajo ogledalo na družbenih omrežjih, je sporočila družba Disney, lastnica televizijske mreže ABC, ki predvaja oddajo.

Številke o gledanosti so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP še posebej visoke, upoštevajoč dejstvo, da nekatere lokalne televizijske postaje, povezane z mrežo ABC, zaradi bojkota oddaje niso predvajale.

Večerna oddaja je bila prejšnji teden začasno umaknjena s programa po Kimmlovih komentarjih o umoru desničarskega aktivista Charlieja Kirka.

Preberi še Zvezdniki pozdravili Kimmlovo vrnitev: 'Daj jim vetra'

Mreža ABC je prejšnjo sredo sporočila, da ukinja Kimmlovo oddajo, potem ko je predsednik Zvezne komisije za komunikacije (FCC) Brendan Carr mreži zagrozil z vladnim ukrepanjem zaradi komikovih izjav. Ameriški predsednik Donald Trump je ukinitev oddaje pozdravil.

Vendar pa so po javnem ogorčenju in pritožbah tudi nekaterih Trumpovih zaveznikov, da gre za vladni poskus omejevanja svobode govora, ukinitev oddaje preklicali in Kimmel se je v torek vrnil v eter z ostrim monologom, v katerem je napadel cenzuro.

Družba Disney je sporočila, da je v zadnjih nekaj dneh opravila intenzivne pogovore s Kimmlom, kar je privedlo do odločitve o nadaljevanju predvajanja oddaje.

Trump je Kimmlovo vrnitev kritiziral, mreži ABC pa posredno zagrozil s tožbo.

KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
DIKLOVE
25. 09. 2025 17.09
-1
Šeen članek, da se bodo levi izživljali.
ODGOVORI
0 1
stumfeta
25. 09. 2025 17.21
Kako to? Tako, da se bomo spraševali, kako lahko predsednik najbolj gledano oddajo večernega termina leta 2024 razglasi za oddajo, ki ima slabo gledanost?
ODGOVORI
0 0
DIKLOVE
25. 09. 2025 17.23
Ne, da boste žalili. Če bi se samo spraševali bi bili preveč normalni.
ODGOVORI
0 0
Amor Fati
25. 09. 2025 17.03
-1
Je rekel da jih bo tožil in pobral ves preostanek njegove plače, pa so ga prec vrnili nazaj.
ODGOVORI
0 1
3320.
25. 09. 2025 17.00
+0
Dobra varka za oživljanje skoraj mrtve oddaje.
ODGOVORI
1 1
stumfeta
25. 09. 2025 17.20
Kako je lahko najbolj gledana oddaja leta 2024 mrtva oddaja?
ODGOVORI
0 0
