Oddih od Broadwaya: Nicole Scherzinger navdušila v kopalkah

Glasbenica in igralka Nicole Scherzinger , ki v zadnjem času s svojim talentom v predstavi Sunset Blvd. navdušuje na odrskih deskah Broadwaya, trenutno uživa na več kot zasluženem dopustu na sanjskih otokih Turks in Caicos.

Nicole je bila konec preteklega meseca uvrščena na seznam stotih najvplivnejših posameznikov po izboru revije Time. "Mislim, da je to potovanje trajalo celotno moje življenje. Za ta trenutek sem delala, se pripravljala in borila celo svoje življenje. Zato se zdi to tako večje. Moje srce je polno, ker sem lahko tukaj, ker sem del tega izjemnega seznama s temi pogumnimi pionirji. Za mano je veliko težkega dela, naporno je, a to je najbolj izpolnjujoča stvar, ki sem jo kdaj naredila," je na dogodku zaupala tujim medijem.