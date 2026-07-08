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Tuja scena

Odiseja zadovoljuje tudi apetite modnih navdušencev

Los Angeles, 08. 07. 2026 12.58 pred 28 minutami 2 min branja 3

Avtor:
E.M.
Zendaya

Ni je še konec, pa že navdušuje. Promocijska turneja težko pričakovane Odiseje Christopherja Nolana ne zadovoljuje le apetitov filmskih navdušencev, temveč tudi tistih, ki prisegajo na modo. Zvezdniška zasedba igralk z Anne Hathaway, Zendayo in Charlize Theron na čelu je postregla že s številnimi modnimi poslasticami, ki so hitro preplavile splet.

Skupina hollywoodskih zvezdnikov se je pred dnevi odpravila na svetovno promocijsko turnejo za težko pričakovani film Odiseja, pod katerega se je podpisal oskarjevec Christopher Nolan. Igralci Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Charlize Theron, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o in drugi so se najprej ustavili v Londonu, kjer je predvsem ženski del ekipe poskrbel za apetite modnih navdušencev. Najbolj je izstopala prav mlada Zendaya, ki je za dogodek nadela 'izklesano' kreacijo, pod katero se je podpisala modna hiša Schiaparelli.

V modri Diorjevi kreaciji je nosečniški trebušček pokazala Anne Hathaway, za drzno kreacijo modne hiše Givenchy pa se je odločila Charlize Theron. Za svetlikajočo obleko, ki jo je nosila Lupita Nyong'o, je poskrbel Christian Cowan. Igralka Samantha Morton je izstopala v kreaciji modne hiše Bottega Veneta.

V Londonu so se zvezdnice zglasile tudi na tako imenovanem terminu za fotografiranje, kjer so na razgledni točki, od koder je lepo videti znamenitosti angleške prestolnice, pozirale številnim objektivom. Kljub nekoliko bolj sproščenim videzom tudi tam modnih navdušencev niso razočarale.

Zvezdnice filma Odiseja.
Zvezdnice filma Odiseja.
FOTO: AP

Zvezdniška karavana se je nato preselila v francosko prestolnico, kjer je hollywoodska zasedba obiskala znameniti Eiffelov stolp ter se pred njim fotografirala. Tudi v Parizu je največ pozornosti požela Zendaya, ki je belo obleko znamke Givenchy dopolnila z ekstravagantno masko, ki jo je oblikoval Philip Treacy.

V sproščenem videzu s suknjičem in kratkimi hlačami je poglede kradla Charlize Theron, medtem ko sta Anne Hathaway in Lupita Nyong'o posegli po elegantnih toaletah. Moški del ekipe na turneji medtem ne eksperimentira, temveč posega po klasičnih suknjičih.

Promocijske turneje še zdaleč ni konec. Po Londonu in Parizu na vrsto prihajajo še New York, Peking, Seul in Bombaj.

Zvezdnice Odiseje v Parizu
Zvezdnice Odiseje v Parizu
FOTO: Profimedia
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KOMENTARJI3

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Big M
08. 07. 2026 13.26
Glej kolko navdušenih oboževalcev med komentatorji! Krasno! 🫪
Odgovori
0 0
Big M
08. 07. 2026 13.22
A navdušuje?! Vau! Točno veš kaki BS je ta portal ko laže tak na vlko, samo članek prebereš! 😆 Nikoga, ma res nikoga, ne poznam, ki bi hoto ite gledat tole skrapocalo od filma. Kolko 👎 je dobil trailer na jutube?
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0 0
Count Koma
08. 07. 2026 13.22
Tega woke sranja nihče težko ne pričakuje
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+1
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