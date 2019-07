Odkrit pogovor najbolj 'vročega para' letošnjega poletja

22-letna Camila Cabello ter njen, dve leti mlajši glasbeni partner in prijatelj Shawn Mendes , sta v zadnjem obdobju poskrbela za pravo zmešnjavo v svetu tujih medijev in tabloidov. Sta res novodobna različica Justina Timberlakea in Britney Spears , ki sta pred 20 leti veljala za najbolj vroč hollywoodski par? Medtem, ko fotografski dokazi in besede številnih virov potrjujejo obstoj njunega ljubezenskega razmerja, ga sama še vedno vztrajno zanikata, v intervjuju, objavljenem v reviji V Magazin pa sta namesto o romanci spregovorila o svojih notranjih strahovih, ciljih za prihodnost in prvih vtisih, ki sta jih dobila eden o drugem na dan, ko sta se spoznala. V Magazin je intervju z zvezdnikoma opravil na nekoliko drugačen način, kot smo ga sicer vajeni: v vlogo izpraševalke je stopila kar Camila, ki se je odgovorom izprašanega Shawna pridružila z lastnimi komentarji.

''Se spominjaš svojega prvega vtisa o meni?'', je bilo vprašanje, s katerim je Camilla začela pogovor z izprašanim Mendesom. Namesto konkretnega odgovora ji je Shawn postregel le s komentarjem: ''To je res, res dobro vprašanje.'' Pogovor sta nadaljevala tako, da sta v njem obudila spomine na dni, ki sta jih preživela skupaj na glasbeni turneji. Camila je, kot je dejala v svojem komentarju, želela preživeti več časa z Mendesom, ki pa je bil takrat osredotočen le na pisanje skladb in igranje kitare. Zato je bila Camila tudi edina, ki se je v tistem času pogovarjala z njim. Prav zaradi tega se je 20-letni glasbenik pošalil: ''No, zato sem med drugim mislil, da si v resnici nora.''

Da je norost hitro prerasla v medsebojno naklonjenost, priča dejstvo, da sta kljub različnim potem po turneji ohranila stike ter ostala dobra prijatelja in glasbena sodelavca. Njun zadnji skupni hitSenorita je po Camilinem razhodu s partnerjem prilil olje na ogenj govoricam, da je njuno prijateljstvo preraslo v ljubezen. Čeprav so njun poljub zapečatili tudi paparaci, pa se mlada zvezdnika o tem področju nista želela pogovarjati. Namesto tega sta razkrila, katerih projektov bi se rada lotila, če ne bi bila vpeta v kolesje glasbene industrije. Mendes je tako priznal, da bi imel zelo rad svojo kavarno – kar se, po njegovih besedah, sliši tako preprosto in vsakdanje, a vseeno bi bil to projekt, v katerega bi z veseljem vložil veliko truda. Camila, po drugi strani, je odvrnila, da bi nadvse rada imela lastno pogovorno oddajo, v kateri bi znane ljudi spraševala stvari, ki jih sicer redkokdo vpraša. ''Česa se bojijo, kaj so njihovi notranji motivi, do katerih stvari gojijo največjo strast, kaj jih spravlja v jok ... ,''je delček tistega, kar bi 22-letno glasbenico v vlogi voditeljice pogovorne oddaje najbolj zanimalo.