'Odličnemu prijatelju' Hulku Hoganu se je poklonil tudi Donald Trump

"Danes smo izgubili odličnega prijatelja Hulksterja. Hulk Hogan je bil velik podpornik gibanja MAGA – močan, trden, pameten, a z največjim srcem," je zapisal Trump, nato pa se spomnil Hoganovega govora na eni od konvencij v času volilne kampanje leta 2024 in ga označil za enega od vrhuncev celotnega tedna. "Zabaval je oboževalce z vsega sveta, vpliv, ki ga je imel na kulturo, pa je ogromen. Njegovi ženi Sky in družini pošiljamo ljubezen. Hulka Hogana bomo zelo pogrešali," je še dodal predsednik.

Spomnil se ga je tudi igralec Sylvester Stallone , ki je na družbenem omrežju ob njuni skupni fotografiji zapisal: "Imel sem priložnost srečati tega neverjetnega človeka in zabavljača, ko je imel 26 let. Bil je res čudovit, njegove veščine pa so Rockyja 3 naredile zelo posebnega. Moje srce se lomi, ko pomislim, da ga ni več."

Spomnil se ga je tudi britanski televizijski voditelj Piers Morgan , ki je zapisal: "Počivaj v miru Hulk Hogan – najbolj ikonični rokoborec v zgodovini, čudovita oseba, ki je bila v resnici veliko bolj nežna, očarljiva in inteligentna, ne tako neusmiljena kot v ringu in v filmih o Rockyju. Žalostna novica."

Po poročanju ameriškega portala TMZ so bili reševalci v zgodnjih jutranjih urah napoteni na dom rokoborske legende v mestu Clearwater na Floridi, zvezdnik pa naj bi umrl zaradi srčnega zastoja. Po poročanju portala so bili pred domom upokojenega rokoborca policijski avtomobili in reševalci, očividci pa so videli, kako so ga do rešilca odnesli na nosilih.

Hogan, katerega pravo ime je Terry Gene Bollea, je bil eden prvih zvezdnikov profesionalne rokoborbe, osvojil pa je 12 nazivov svetovnega prvaka in bil dvakrat sprejet v dvorano slavnih tega športa.

Sodeč po govoru, ki ga je imel na Trumpovi konvenciji, se je njuno prijateljstvo začelo pred več kot 35 leti, ko si je sedanji ameriški predsednik leta 1988 ogledal tekmo med njim in Andréjem the Giantom, ki je bila v dvorani Trump Plaze.