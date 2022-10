Odločitev Jima Parsonsa, da preneha igrati Sheldona, šokirala soigralce

Novinarka Jessica Radloff je v nedavno izdani knjigi The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit zapisala, kako se je priljubljena serija Veliki pokovci končala. Glavni pobudnik je bil igralec Jima Parsons , ki se je odločil, da bo v 12. sezoni še zadnjič stopil v čevlje Sheldona Cooperja, kar je šokiralo njegove soigralce in povzročilo nekaj nejevolje.

Parsons je avtorici knjige povedal: "Mislim, da ni bilo delčka mene, ki je menil, da bom po dvanajsti posnel še več sezon. Pripravljen sem bil, da zapustim scenografijo šova in zares ugotovim, kaj sledi." Soigralec Simon Helberg mu je pri tem nudil podporo, a je Radloffovi dejal, da je takrat mislil, da bodo s snemanjem šova kljub temu nadaljevali, producenti pa so se odločili drugače. Parsons je o svojem odhodu namreč obvestil Chucka Lorreja , ki je serijo ustvaril, in izvršnega producenta Steva Molara , takoj po prvem branju scenarija za prvo epizodo 12. sezone. Skupaj sta se takoj odločila, da se bo serija z Jimovim odhodom končala. "Nikoli ni bilo vprašanja, ali bi nadaljevali brez njega. Šov je bila ta zasedba in misel, da bi ga delali v nekakšni čudni veriziji se ni zdela pravilna," je izjavil Molaro.

Galecki je pojasnil, da igralci niso nasprotovali Jimovi odločitivi, a jih je zmotil način, kako je bilo vse skupaj izpeljano, saj bi po njegovem moral željo po odhodu najprej povedati njim, nato pa iti do producentov. Sestanek, na katerem so izvedeli novico, jih je zato zelo presenetil. "Mislim sem, da gremo v Chuckovo pisarno na pogajanje, nato pa je Chuck dal besedo Jimu. Jim je bil šokiran in ujet nepripravljen." Do konca snemanja so soigralci zgladili vse spore in se spoprijateljili. "Serijo so imeli zelo radi, to je bil poseben prostor in niso želeli grdo končati stvari. Ker je bila to zadnja sezona, so svojo jezo in frustracije dali na stran in uživali vsako minuto," je dejal ustvarjalec serije Steve Holland.