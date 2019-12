'Odločitve sodišča ne priznavam, a jo bom zaradi otroka spoštovala'

Severina je v izčrpnem intervjuju povedala, kako se počuti in kakšne bolečine ji je zadal Milan Popovič, oče njenega sedmletnega sina Aleksandra. V solzah je povedala, da odločitev sodišča spoštuje, da pa ga ne priznava. Zaradi sina si želi, da bi ostala mirna in da bi ohranila zdrav razum.

Severina Kojić je morala pretekli teden zaradi odločitve sodišča sina Aleksandra predati njegovemu očetu Milanu Popoviću. Sodišče je odločitev sprejelo v četrtek, 28. novembra, že naslednji dan pa je morala sedemletnega sina predati Milanu Popoviću.

V iskrenem intervjuju je povedala, kaj čuti in kako se bo borila naprej. FOTO: Miro Majcen

Zdaj je o zadevi splitska pevka prvič spregovorila za hrvaški časopis Jutarnji list. "Vse sem pričakovala, vse, samo tega ne. Iskreno povedano, zelo sem se bala, sploh po zadnjem zaslišanju. Najhujše je bilo pričakovanje, kaj se bo zgodilo. A zdaj me ni ničesar več strah. V življenju sem doživela veliko stvari, pri katerih me je bilo sram zaradi drugih ljudi, nikoli pa se nisem sramovala sebe. Ampak to je življenje in tudi to je še ena velika preizkušnja, ki jo moram preživeti. Otrok me potrebuje takšno, kot sem – kot dobro, zdravo in prisebno mamo, ne glede na to, kaj piše v razsodbi. To so samo črke in kot je rekel Tito: 'Odločitve sodišča ne priznavam, a ga bom spoštovala. Nimam kaj. Ničesar več se ne bojim," je za hrvaški medij povedala 47-letnica.

Sedemletnega Aleksandra je morala pretekli teden predati očetu Milanu Popoviću. FOTO: POP TV

Pevka je v intervjuju brez dlake na jeziku povedala tudi, da se ne strinja s sodnico Teo Golob, ki je pretekli teden razsodila v prid očeta. Iskreno je povedala tudi, kaj si misli o Osnovni šoli Matije Gubca v Zagrebu, ki jo je Aleksander obiskoval. Šola naj bi bila popolnoma na strani njenega nekdanjega partnerja Milana Popovića, saj naj bi ta ustanovi dal denar za novo igrišče in jih tako podkupil. "Od sina sem izvedela, da je Milan naredil novo šolsko igrišče, saj mi je Aleksandar povedal, da je očka zgradil novega in tako uničil starega, ki mu je bilo všeč," je še povedala Severina. Dodala je, da je ponosna na svojega sina, in da ne ve, zakaj se ji to dogaja. "Ko je imel Aleksandar tri leta, Milana pet mesecev ni bilo na spregled. Otroku sem lagala, da se je pokvaril avto ali avion. Ko se je po petih mesecih končno pojavil, Aleksandar ni želel iti z njim. Milan otroka prvo leto sploh ni videl: ni slišal njegovih prvih zvokov, ni videl, kako je shodil, ni želel priti na otrokov krst. Takrat sem se pravilno odločila – odkorakala sem iz tega odnosa. Vedel je, kako zelo me boli, ker ne želi videti lastnega otroka," je še povedala in dodala, da je neskončno hvaležna Igorju, zdajšnjemu soprogu, saj se je v njenem življenju pojavil takrat, ko ga je najbolj potrebovala.

Pevkini odvetniki ne bodo obupali – če bo treba, bodo šli na Evropsko sodišče za človekove pravice. FOTO: Miro Majcen