Na Otoku, pa tudi po svetu odmeva zadnji virtualni nastop Harryja in Meghan v 'javnosti'. Po Zoomu je odcepljeni kraljevi par s svojim pojavom presenetil člane literarne skupine GET LIT, ko se je pridružil videobranju poezije v počastitev 'Meseca črne zgodovine'. In večina se je tudi strinjala, da Meghan naravnost blesti. Kaj je vzrok?

