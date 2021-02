Zgodba odmevnega fakultetnega škandala že kmalu v novi dokumentarni seriji

Fakultetni škandal, ki je za zapahe spravil tudi dve znani igralki, Felicity Huffman in Lori Loughlin , bo v obliki dokumentarne televizijske serije že kmalu prikazan javnosti. Zgodba bo odgrnila tančico skrivnosti glede samega dogajanja in vpletenih akterjev. Središče dogajanja po spleteno okrog glavne osebe, ki je kriva za številne goljufije. Rick Singer , ki predstavlja središčno osebo znotraj škandala, bo prikazan podrobneje, ustvarjalci pa bodo tako ponudili več informacij s povezavo z odmevnim dogajanjem na fakultetah.

William 'Rick' Singer, je bil zaposlen na univerzi in tako prejemal denar bogatih staršev v zameno za vpis njihovih otrok na prestižno univerzo. Sam naj bi bogate kliente prepričal v to, da pretentajo izobraževalni sistem, ki je v vsakem primeru naravnan v prid privilegiranim učencem.

V dokumentarni seriji se bo zvrstila veriga intervjujev, ki so bili posneti s strani pristojnih oblasti, slišati pa bo mogoče tudi pogovore med Singerjem in njegovimi klienti. Ta naj bi se zaradi goljufije okoristil s približnim zneskom 20 milijonov evrov, nemoralno pa je deloval kar desetletje in ob tem podkupoval trenerje ter administracijo z namenom, da otroke slavnih ljudi prikaže kot sposobne športnike in jim tako zagotovi mesta na najboljših fakultetah.