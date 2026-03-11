Naslovnica
Tuja scena

Odmevni razhodi športnikov: od Dragića do Jordana

Ljubljana, 11. 03. 2026 20.26 pred 13 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Anastasija Jović E.M.
Michael Jordan in Juanita Vanoy

V preteklosti smo že pospremili burne ločitve znanih športnikov, tako doma kot v tujini. Pri nas sta največ prahu dvignila nekdanji košarkar Goran Dragić in skakalec Primož Peterka, medtem ko so čez lužo golfist Tiger Woods, košarkar Michael Jordan in nogometni zvezdnik Gerard Piqué poleg izgube partnerke izgubili tudi veliko denarja. Slednji je ob ločitvi s pevko Shakiro poskrbel za pravi škandal in pranje umazanega perila v javnosti.

V Sloveniji, kjer je šport del nacionalne identitete, ni čudno, da so v javnosti odmevali tudi razpadli zakoni naših športnikov. Med njimi tudi košarkar Goran Dragić, ki se je pred petimi leti ločil od žene Maje, ter skakalec Primož Peterka, ki se je leta 2019 po šestnajstih letih razšel z ženo Renato. Zaradi otrok sta se oba potrudila ohraniti čim več zasebnosti.

Preberi še Kdo je nova izbranka Gorana Dragića?

Povsem drugačno razsežnost pa imajo ločitve svetovnih športnih asov. Ena izmed najbolj razvpitih je ločitev golfista Tigerja Woodsa. Leta 2009 so mediji razkrili serijo afer in nezvestob, kar je povzročilo ločitev od manekenke Elin Nordegren. Ta je s poravnavo dobila skoraj sto milijonov dolarjev, Woods pa je izgubil tudi sponzorje in se umaknil z golfskih igrišč. Šele leta 2019 se je vrnil z veliko zmago.

Za eno najdražjih razvez v svetu športa pa še vedno velja 145 milijonov evrov, ki jih je košarkar Michael Jordan izplačal nekdanji ženi Juaniti leta 2000. Velik medijski vihar je sprožil tudi razhod nogometaša Gerarda Piquéa in Shakire.

Preberi še Pique in Shakira potrdila razhod

Po več kot desetletju zveze sta se razšla zaradi domnevne nezvestobe, skrbništvo nad sinovoma pa sta uredila z dogovorom, po katerem se je pevka z otrokoma preselila v ZDA. Primer je postal globalni škandal z glasbo in javnim blatenjem. Tudi zato globalno zanimanje za razhod slovenskega para ne preseneča. Vse oči so uprte v Luko in Anamario.

ločitve športniki razhodi luka dončić

Koliko stane vstopnica za luksuzni ženski vikend z Meghan Markle?

