Odmevni razhodi športnikov: od Dragića do Jordana

V Sloveniji, kjer je šport del nacionalne identitete, ni čudno, da so v javnosti odmevali tudi razpadli zakoni naših športnikov. Med njimi tudi košarkar Goran Dragić , ki se je pred petimi leti ločil od žene Maje , ter skakalec Primož Peterka , ki se je leta 2019 po šestnajstih letih razšel z ženo Renato . Zaradi otrok sta se oba potrudila ohraniti čim več zasebnosti.

Povsem drugačno razsežnost pa imajo ločitve svetovnih športnih asov. Ena izmed najbolj razvpitih je ločitev golfista Tigerja Woodsa. Leta 2009 so mediji razkrili serijo afer in nezvestob, kar je povzročilo ločitev od manekenke Elin Nordegren. Ta je s poravnavo dobila skoraj sto milijonov dolarjev, Woods pa je izgubil tudi sponzorje in se umaknil z golfskih igrišč. Šele leta 2019 se je vrnil z veliko zmago.

Za eno najdražjih razvez v svetu športa pa še vedno velja 145 milijonov evrov, ki jih je košarkar Michael Jordan izplačal nekdanji ženi Juaniti leta 2000. Velik medijski vihar je sprožil tudi razhod nogometaša Gerarda Piquéa in Shakire.