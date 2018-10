Odnos z oboževalci opisala kot 20 let zakona z veliko seksa

Shakira je imela pred dnevi koncertni nastop v brazilskem Sao Paolu, kjer je zbrano množico navdušila z nekaterimi najbolj priljubljenimi skladbami, kot so Hips Don't Lie, La Tortura, Underneath Your Clothes, Don't Bother, Whenever, Wherever, Gipsy, Loca in številnimi drugimi, v svojem atraktivnem koncertnem kostumu pa je pokazala, da je kljub dvakratnemu porodu še vedno v zavidljivi formi.

Eno izmed glasbenih točk je izvedla celo priklenjena na verige in se tako popolnoma vživela v besedilo in ritme prepevane skladbe. Njen nedavni nastop je bil eden izmed številnih, ki so se zvrstili od začetka njene koncertne turneje, ki se je začela v Nemčiji junija letos, zadnji nastop in tudi zaključek turneje pa bo predvidoma potekal v kolumbijski Bogoti 3. novembra.