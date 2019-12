Odpovedal koncert: S tem bi lahko dolgoročno poškodoval svoj glas

Zradi laringitisa in vnetih sinusov mu zatekajo glasilke.

Glasbenik Shawn Mendes je na svojih družbenih omrežjih naznanil, da ga je bolezen prisilila v odpoved koncerta v Braziliji. "Sao Paulo, žal mi je, da vam moram to povedati, vendar sem se danes zjutraj počutil zelo slabo, zato sem obiskal zdravnika, ki mi je dejal, da imam larnigitis in vnetje sinusov ter mi posledično zatekajo glasilke,"je zapisal na Twitterju in v svoji Instagram zgodbi.

"Ob tem dejanju se mi lomi srce, vendar so mi zdravniki nastop odsvetovali, saj bi s tem lahko dolgoročno poškodoval svoj glas," je nadaljeval ter povedal, da ima svoje oboževalce zelo rad in se jim je ob tem tudi iskreno opravičil.