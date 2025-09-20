Odprtje filmskega festivala v San Sebastianu z zamudo zaradi protesta

Filmski festival v San Sebastianu se je v petek začel s podelitvijo več nagrad, za življenjsko delo jo je dobila španska producentka Esther Garcia. A otvoritveno slovesnost so zamaknili za več kot uro, saj je na rdeči preprogi pred prireditvenim centrom Kursaal do 2000 ljudi s palestinskimi zastavami protestiralo proti izraelskim dejanjem v Gazi.

Pozivi protestnikov k "svobodni Palestini" so naleteli na podporo tudi v Kursaalu. Na fotografskem dogodku so številni gostje in zvezdniki pozirali s palestinskimi značkami in zastavami, med njimi sta bila tudi podpredsednica španske vlade Yolanda Diaz in minister za kulturo Ernest Urtasun.

Odprtje filmski festival v San Sebastianu z ogromno zamudo zaradi protesta FOTO: Profimedia icon-expand

Na začetku gala prireditve so voditelji govorili o izraelskem genocidu, ki ga je festival obsodil. Zvezdniki, ki so sodelovali na gala prireditvi, kot je kultni režiser Pedro Almodovar, so pozvali k prenehanju izraelskih dejanj, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Španska filmska producentka Esther Garcia je ob odprtju prejela nagrado festivala za življenjsko delo, Mednarodna zveza filmskih kritikov pa je brazilski drami Še vedno sem tukaj podelila prestižno nagrado Fipresci grand prix za najboljši film letošnjega leta.

Esther Garcia FOTO: Profimedia icon-expand

Film, ki ga je režiral Walter Salles, pripoveduje resnično zgodbo matere petih otrok, katere mož, politik Rubens Paiva, je izginil med brazilsko vojaško diktaturo v letih od 1964 do 1985. Po oceni Mednarodne zveze filmskih kritikov je film presunljiv prikaz grozot nastajajoče diktature z intimne perspektive matere, ki se bori za preživetje in dostojanstvo svoje družine, ne da bi se zatekal k melodramatičnim prijemom.

Walter Salles FOTO: Profimedia icon-expand

Film Še vedno sem tukaj je svetovno premiero doživel leta 2024 na filmskem festivalu v Benetkah, kjer je osvojil zlatega leva za najboljši film in najboljši scenarij. Poleg številnih mednarodnih nagrad pa je drama marca lani osvojila tudi oskarja za najboljši mednarodni celovečerni film. Garcia velja za eno ključnih osebnosti sodobne španske kinematografije. 69-letna Španka je sodelovala s priznanimi režiserji, kot so Fernando Trueba, Mariano Ozores in Gonzalo Suarez, preden je leta 1986 prevzela produkcijo Almodovarjevega filma Matador. Kot produkcijska vodja je imela osrednjo vlogo pri delu tega španskega oskarjevca. V karieri je podpisala več kot 90 filmov in serij, vključno s svetovnimi uspešnicami, kot sta Vse o moji materi in Vrni se. Na festivalu so ji podelili nagrado Donostia za življenjsko delo. V 73. izdaji je festival odprla svetovna premiera argentinske drame režiserja Daniela Hendlerja 27 noches (27 noči), ki z ostrimi dialogi in subtilnim humorjem raziskuje teme, kot so staranje, svoboda in vprašanje avtonomije starejših. Je tudi eden od 17 tekmovalnih filmov, ki se potegujejo za zlato školjko, ki jo bodo podelili prihodnjo soboto. V tem delu tekmuje tudi celovečerni film Nehvaležna bitja slovenskega režiserja Olma Omerzuja, ki živi in dela na Češkem.

Veliko zanimanja sta s filmom The tigers (Los Tigres) požela tudi Barbara Lennie in Antonio de la Torre FOTO: Profimedia icon-expand