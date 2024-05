Odrasli hčeri Brooke Shields med moževo odsotnostjo spita v njuni postelji

Brooke Shields je nedavno razkrila, da njeni hčeri Grier in Rowan še vedno radi smukneta v posteljo k materi, čeprav sta že obe odrasli. Kot je povedala v oddaji Jess Cagle Show, se ji dekleti v zakonski postelji pridružita, ko je njen mož in njun oče Chris Henchy odsoten zaradi službenih ali drugih obveznosti.

"Moja mlajša hči Grier je pravkar dopolnila 18 let. Ko moj mož odide na službeno potovanje, pa sta takoj obe v moji postelji. Še vedno gledamo romantične komedije. Sta moji deklici in to se ne bo nikoli spremenilo," je povedala 58-letna igralka. Čeprav sta obe že na fakulteti, pa je zvezdnica priznala, da noče razmišljati o tem, da sta hčeri zapustili gnezdo.

"Izogibam se misli na to, saj mi bo gotovo veliko ljudi reklo, da naj mi odleže, jaz pa si tega sploh ne morem predstavljati," je povedala in poudarila, da to res ne drži, saj se bosta hčeri vedno vračali domov, stroški njunega prebivanja pa so tako visoki, da se bo na koncu vse skupaj lahko izteklo v njeno korist."Morda jima bom začela zaračunavati najemnino. To bi lahko bila dobra ideja," se je še pošalila.