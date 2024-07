Odrasli otroci Gordona Ramsayja živijo doma

Tana in Gordon Ramsay imata šest od otrok, od tega so starejši štirje že v svojih 20. letih. A z njima v Londonu ne živita le 5-letni Oscar in 8-mesečni Jesse , je nedavno razkrila žena kuharskega mojstra, ki je dejala: "Odselili so se že, pa so vsi prišli nazaj domov." Zakonca sta pred tremi leti pričela s prenovo družinske hiše, vsak njun otrok pa ima še vedno svojo sobo, kamor se lahko vrne.

V času obnove sta 26-letna Megan in 24-letna Holly živeli s prijatelji, 24-letni Jack pa je živel v tujini. 22-letna Tilly je ostala pri starših ves čas. "Do takrat, ko se je prenova zaključila in smo se vselili nazaj v hišo, je spet vsak v svoji sobi. Vsi so se preselili nazaj domov. Holly sicer živi v Nottinghamu, a se vedno vrača v London, kamor s seboj pripelje še fanta," je povedala Tana.

Kljub temu, da je hiša vedno polna ljudi, ki so glasni, pa najmlajši družinski član uspe vse prespati. "Ko se kdo ob treh ponoči skuša priplaziti nazaj domov, kuža laja kot nor in vrata loputajo, on spi," je povedala o Jessejevih spalnih navadah in dodala, da je kuhinja tisti prostor, kjer se v njihovi hiši največ dogaja, Gordon pa ni tisti, ki v njej vihti kuhalnico: "Gordon vse je, zato je zanj preprosto kuhati. Želi si najbolj preprostih in domačih jedi."

Drugačna zgodba pa so njuni odrasli otroci. "Vsi so tako izbirčni. Holly trenutno ne uživa mlačnih izdelkov, Tilly je ribe, ne pa tudi mesa. Včasih niso bili takšni, z najmlajšimi je najbolj preprosto. Vsi so zelo zahtevni, a mi je to všeč," je priznala.