Odtujena hči Elona Muska spregovorila o svojem težkem otroštvu

Odtujena hči Elona Muska , Vivian Wilson , je v novem intervjuju spregovorila o svojem odraščanju in ga opisala kot izoliranega in nenavadnega. 21-letnica, ki je pred šestimi leti razkrila svojo transspolno identiteto in se nato odpovedala priimku Musk, je o svojem posebnem otroštvu, odraščanju ob enem od najbogatejših ljudi na svetu, spregovorila v pogovoru za revijo Cosmopolitan .

"Bila je zelo nenavadna izkušnja, zelo osamljena. Višji sloji imajo svoje zasebne šole, družbene kroge in vse ostalo." Sprva je obiskovala ekskluzivno šolo Ad Astra na kampusu podjetja njenega očeta, SpaceX v Kaliforniji, kasneje pa se je prepisala na zasebno šolo Crossroads v Los Angelesu.

"Ogromno stvari sem morala kasneje na novo premisliti in se jih odučiti, a že kot otrok sem si mislila: To je nekoliko neokusno,'" se je spominjala manekenka in dodala: "Spomnim se, da sem že zelo mlada videla brezdomce in me je ob tem stisnilo v želodcu. Ljudje so mi očitali, da sem dramatičen otrok. A ne – imela sem prav, da sem bila glede tega tako čustvena."

Vivian pravi, da je poleg izoliranosti opažala tudi odmaknjenost od resničnega sveta, v katerem je v ospredju bogastvo, ob tem pa priznava, da je sama odraščala v privilegiranem okolju in zato ne želi pametovati o materializmu. V intervjuju je poudarila tudi, da je na lastne oči videla, kako denar "pokvari" ljudi. "To sem izkusila iz prve roke," je dejala in dodala: "Spremeni te – želja po moči ljudi razjeda od znotraj."