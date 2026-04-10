Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Odtujena hči Elona Muska spregovorila o svojem težkem otroštvu

Los Angeles, 10. 04. 2026 16.30 pred 1 uro 2 min branja 10

Avtor:
E.K.
Vivian Wilson

Odtujena hči Elona Muska, Vivian Wilson, je v intervjuju za Cosmopolitan opisala svoje otroštvo kot zelo osamljeno in nenavadno. Poudarila je, kako bogastvo ljudi odmakne od resničnega sveta in kako denar "pokvari" ljudi.

Odtujena hči Elona Muska, Vivian Wilson, je v novem intervjuju spregovorila o svojem odraščanju in ga opisala kot izoliranega in nenavadnega. 21-letnica, ki je pred šestimi leti razkrila svojo transspolno identiteto in se nato odpovedala priimku Musk, je o svojem posebnem otroštvu, odraščanju ob enem od najbogatejših ljudi na svetu, spregovorila v pogovoru za revijo Cosmopolitan.

"Bila je zelo nenavadna izkušnja, zelo osamljena. Višji sloji imajo svoje zasebne šole, družbene kroge in vse ostalo." Sprva je obiskovala ekskluzivno šolo Ad Astra na kampusu podjetja njenega očeta, SpaceX v Kaliforniji, kasneje pa se je prepisala na zasebno šolo Crossroads v Los Angelesu.

"Ogromno stvari sem morala kasneje na novo premisliti in se jih odučiti, a že kot otrok sem si mislila: To je nekoliko neokusno,'" se je spominjala manekenka in dodala: "Spomnim se, da sem že zelo mlada videla brezdomce in me je ob tem stisnilo v želodcu. Ljudje so mi očitali, da sem dramatičen otrok. A ne – imela sem prav, da sem bila glede tega tako čustvena."

Vivian pravi, da je poleg izoliranosti opažala tudi odmaknjenost od resničnega sveta, v katerem je v ospredju bogastvo, ob tem pa priznava, da je sama odraščala v privilegiranem okolju in zato ne želi pametovati o materializmu. V intervjuju je poudarila tudi, da je na lastne oči videla, kako denar "pokvari" ljudi. "To sem izkusila iz prve roke," je dejala in dodala: "Spremeni te – želja po moči ljudi razjeda od znotraj."

Nadaljevala je: "Doseči nekaj in si nato želeti še več je neskončen krog pohlepa in pretiravanja, kjer nič nikoli ni dovolj in lahko skoraj izgubiš razum. Spremeni te v nekoga drugega – in prav to je eden mojih največjih strahov." Kljub temu je poudarila, da svojega položaja kot Muskova hči ne želi postavljati v ospredje: "Na to nimam vpliva, zato – koga to sploh briga? To je del moje zgodbe, ni pa moja prihodnost."

Rojstva Wilson, rojene kot Xavier Alexander Musk, se je leta 2004 Musk razveselil s svojo prvo ženo Justine Wilson. Potem ko je pri 18 letih spremenila ime in vložila zahtevo za spremembo spola, se je od svojega očeta, ki slednje ni odobraval, močno oddaljila. Večkrat sta se javno sprla, prav tako pa se je odrekla njegovemu priimku.

Vivian Wilson Elon Musk hči odraščanje bogastvo

KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
EntityOne
10. 04. 2026 17.46
Največja junakinja našega časa. Kako zelo ji zavidam, da je že dala skozi ves proces tranzicije, to kar mene še čaka. Kdor je rojen ali rojena v napačnem telesu, to začuti že kot majhen otrok in poti nazaj ni. So le notranje borbe in če procesa tranzicije ne pričneš in ne zaključiš, ti preostane le še samomor . Kdor tega ne razume in ne podpira nas, oseb, ki nikomur ne želimo nič slabega, ampak le tekom življenja doseči notranji mir in to za ceno lastnega fizičnega trpljenja (čas po operaciji vagino ali faloplastike) , ni vreden bedede "človek". Ker pravi ljudje smo empatični, in razumevajoči do bližnjih in posebej do trpečih.
Odgovori
0 0
BUONcaffee
10. 04. 2026 17.37
To je to kar ljudem razlaga a ne razumejo razen izjem kot je ta hči od Muska, katera je rabila to izkušnjo. Materialni svet v katerem swdaj vsi živimo ni realen svet, je začasen, minljiv in spremenljiv. Že ime materialni svet pove, da živimo v materialnih telesih kjer prevladuje ego, in nam tega ega nikoli ni dovolj, hrepenimo po vedno več, smo vedno nesrečni in osamljeni. Vse pa je minljivo. Nič ni naše, je le v uporabi dokler smo tu. To ni naš realen svet, realen svet je duhovni svet. Vem, da ne štekate kar vam razlagam. Mogoče boste razumeli, ko boste okusili to kar okuša hči od Muska. Lepo bodite, imejte ljudi radi.
Odgovori
-1
0 1
Zmaga Ukrajini
10. 04. 2026 17.23
Pametna punca!
Odgovori
+1
4 3
PSIHOTERAPEVT
10. 04. 2026 17.11
Ce se rodis z majhnim.. ti nic druga ne preostane 😉
Odgovori
-3
5 8
Zmaga Ukrajini
10. 04. 2026 17.42
A ti to iz lastnih izkušenj?
Odgovori
-1
0 1
Brane123
10. 04. 2026 17.09
Hočete reči sin Elona Muska?
Odgovori
+2
8 6
JB2024
10. 04. 2026 17.03
Nehati moramo bogatejšim govoriti, da so višji sloj. To je povsem mimo. Višji sloj so tisti, ki delajo dobre stvari za druge, ki so pošteni, imajo integriteto.
Odgovori
+12
13 1
Rothschild1
10. 04. 2026 16.59
Ubogi fant.
Odgovori
+6
10 4
pingvinislo5
10. 04. 2026 16.44
to so te ''težke'' situacije bogatih ljudi, ki ne vedo kaj bi sami s sabo
Odgovori
+6
7 1
bibaleze
Portal
zadovoljna
Portal
vizita
Portal
cekin
Portal
moskisvet
Portal
dominvrt
Portal
okusno
Portal
voyo
Portal
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641