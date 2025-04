Odtujena princ Harry in kralj Karel III. še nista zgladila odnosa

Princ Harry je v minulem tednu odpotoval v domovino, kjer je dva dni zapored preživel na sodišču v Londonu. V času, ko se je mudil na Otoku, ni obiskal svoje družine. Vir blizu Buckinghamske palače je za People razkril, da sta vojvoda Susseški in kralj Karel III. še vedno odtujena in nič ne kaže, da bi se odnos med njima kmalu otoplil.

Princ Harry in njegov oče, kralj Karel III., ostajata na distanci. Čeprav je 40-letnik pred dnevi odpotoval v domovino, ni obiskal očeta ali brata, je za People razkril vir blizu kraljeve družine. Harry, ki se je na sodišču v Londonu boril za okrepitev varnosti njegove družine, ki živi v Kaliforniji, tako ostaja odtujen od monarhije, v odnosih med njim in ostalimi člani kraljeve družine pa se ni nič spremenilo.

Princ Harry naj že od poletja 2024 ne bi govoril z očetom. FOTO: Profimedia icon-expand

"Nobenega zbliževanja med njima ni," je za People povedal vir blizu Buckinghamske palače in dodal: "Nič se ni spremenilo." Kljub temu, da naj bi se Harry z očetom slišal, ko je ta javnosti sporočil, da ima raka, se odnos med njima od takrat ni spremenil. Razdor med člani kraljeve družine se je zgodil, ko sta se najmlajši kraljev sin in njegova žena leta 2020 odpovedala svojima vlogama v monarhiji in se preselila v Združene države Amerike, dodaten udarec že skrhanim odnosom pa je bil izid prinčeve knjige spominov, v kateri je razkril številne družinske skrivnosti.

Posledica selitve je tudi umik varovanja, do katerega so upravičeni člani kraljeve družine, in je financirano iz državnih sredstev. Harryju in njegovi soprogi Meghan to varovanje ne pripada več, odkar sta se odpovedala svojima vlogama. Princ se na sodišču v Londonu bori, da bi to pravico pridobil nazaj, a je pred dnevi, ko je zapuščal sodišče, v izjavi za medije dejal, da so se v tem pravnem boju uresničili njegovi najhujši strahovi. Celotni proces bi lahko preprečil njegov oče, ki bi s svojo odločitvijo sinovi družini povrnil pravico do varovanja, a se 76-letnik ni odločil za to.

Če bi si kralj premislil in ustregel sinovi prošnji, bi to lahko bil povod za spravo, menijo strokovnjaki. A realnost naj bi bila takšna, da Charles ne sprejema več sinovih klicev, zato oče in sin trenutno med seboj ne komunicirata, je razkril eden od virov blizu palače. Tišina med Harryjem in očetom naj bi trajala že od poletja 2024, ko se je najmlajši sin še trudil in poizvedoval o kraljevem zdravstvenem stanju in napredku v zdravljenju raka, s katerim se Karel bori.