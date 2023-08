Odtujena sinova Britney Spears se pred selitvijo ne bosta srečala z mamo

Britney Spears se ne bo poslovila od sinov Seana Prestona in Jaydna Jamesa, ki se z očetom selita na Havaje. 17-letnik in 16-letnik čez nekaj dni s pevkinim nekdanjim možem, njegovo ženo in njunima hčerama zapuščata Kalifornijo, kot so že potrdili viri blizu zvezdnice, pa sinova pred tem ne načrtujeta druženja z materjo.

Najstniška sinova Britney Spears se z očetom selita na Havaje, kjer bosta živela z mačeho in polbrati ter polsestrami. Kot poroča Page Six, se 17-letni Preston in leto mlajši Jayden pred odhodom ne nameravata srečati z mamo, Britney pa svojih sinov ni videla že več kot leto. Udeležila se nista niti njene poroke s Samom Asgharijem junija 2022. icon-expand Britney Spears s sinovoma FOTO: Profimedia 45-letni Federline in njegova 40-letna žena Victoria Prince nameravata na Havajih najeti hišo, nato pa se lotiti iskanja nepremičnine, ki bi postala njihov stalni dom, je poročal TMZ. Komunikacija med mamo in sinovoma naj bi sicer potekala po telefonskih sporočilih, a sta se najstnika zaradi 41-letničinih golih fotografij, ki jih je objavljala na družbenem omrežju, od nje distancirala. PREBERI ŠE Nekdanji mož Britney Spears se z njunima sinovoma seli na Havaje Maja je Britney dovolila, da se sinova skupaj z očetom preselita, nekdanji mož pa ji je javno zagrozil, da jo bo v nasprotnem primeru tožil in se bosta ponovno srečala na sodišču. Federline ima poleg Prestona in Jaydna še 21-letno hčer Kori in 19-letnega sina Kaleba z nekdanjo zaročenko Shar Jackson, s sedanjo ženo, s katero sta se poročila avgusta 2013, pa ima še 11-letno Jordan in 9-letno Peyton. PREBERI ŠE Britney Spears razkrila naslovnico knjige spominov Zvezdnica se je pred selitvijo sinovoma poklonila z objavo na družbenem omrežju, kjer je svojega starejšega sina oklicala za svojo prvo ljubezen, delila pa je tudi dve starejši fotografiji z njima. Spears in Federline sta bila poročena med oktobrom 2004 in julijem 2007.