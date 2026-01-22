Naslovnica
Tuja scena

Odtujena zakonca Will Smith in Jada Pinkett Smith skupaj v Parizu

Pariz, 22. 01. 2026 16.19 pred 24 dnevi 1 min branja 2

Avtor:
K.Z.
Jada Pinkett Smith in Will Smith

Will Smith in Jada Pinkett Smith, ki se zadnja leta le redko skupaj pojavljata v javnosti, sta presenetila, ko sta skupaj prišla na modno revijo v Parizu, kjer je na pisti debitiral njun sin Jaden. Zvezdniški par so nazadnje skupaj fotografirali pred štirimi meseci v Los Angelesu.

Will Smith in Jada Pinkett Smith skupaj preživljata čas v Parizu. 57-letnega igralca in njegovo 54-letno soprogo so fotografi ujeli v objektive, ko sta prišla podpret sina Jadena, ki je v sklopu tedna mode prvič stopil na modno pisto, kjer je predstavil kolekcijo modne hiše Christian Louboutin za prihodnjo jesen in zimo.

Jada Pinkett Smith in Will Smith sta v Parizu skupaj podprla sina Jadena.
Jada Pinkett Smith in Will Smith sta v Parizu skupaj podprla sina Jadena.
FOTO: Profimedia

Zakonca sta za to priložnost oblekla ujemajoča monokromatična črna oblačila, oba pa sta nosila tudi očala. Dogodek sta podprla s čevlji modne hiše, katere revije sta se udeležila.

Preberi še Jada Pinkett Smith: Z Willom Smithom se ne bova nikoli razšla

Čeprav je Jada leta 2023 presenetila z izjavo, da s soprogom že sedem let ne živita skupaj, ameriški mediji pa so namigovali, da imata odprto razmerje, so ju v zadnjih mesecih večkrat opazili skupaj v Los Angelesu. Septembra, ko je zvezdnica dopolnila 54 let, sta njen rojstni dan praznovala ob večerji v eni od restavracij v Beverly Hillsu, nekaj tednov pred tem pa so ju opazili, ko sta se sproščala v Malibuju.

will smith jada pinkett smith zakonca jaden smith pariz teden mode
