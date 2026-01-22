Odtujena zakonca Will Smith in Jada Pinkett Smith skupaj v Parizu

Will Smith in Jada Pinkett Smith skupaj preživljata čas v Parizu. 57-letnega igralca in njegovo 54-letno soprogo so fotografi ujeli v objektive, ko sta prišla podpret sina Jadena , ki je v sklopu tedna mode prvič stopil na modno pisto, kjer je predstavil kolekcijo modne hiše Christian Louboutin za prihodnjo jesen in zimo.

Zakonca sta za to priložnost oblekla ujemajoča monokromatična črna oblačila, oba pa sta nosila tudi očala. Dogodek sta podprla s čevlji modne hiše, katere revije sta se udeležila.

Čeprav je Jada leta 2023 presenetila z izjavo, da s soprogom že sedem let ne živita skupaj, ameriški mediji pa so namigovali, da imata odprto razmerje, so ju v zadnjih mesecih večkrat opazili skupaj v Los Angelesu. Septembra, ko je zvezdnica dopolnila 54 let, sta njen rojstni dan praznovala ob večerji v eni od restavracij v Beverly Hillsu, nekaj tednov pred tem pa so ju opazili, ko sta se sproščala v Malibuju.