Odtujena žena Hugha Jackmana noče javno razpravljati o razhodu

54-letni igralec in 67-letna igralka sta v začetku meseca polnila naslovnice medijev, ko sta sporočila, da se po 27 letih zakona ločujeta. "Blagoslovljena sva bila, da sva lahko skupaj preživela skoraj tri desetletja kot mož in žena v čudovitem in ljubečem zakonu," sta sporočila v skupni izjavi za javnost in dodala: "Najino potovanje se sedaj spreminja in odločila sva se, da se razideva ter slediva vsak svojim ciljem."

Zvezdnica ni delovala jezna zaradi njunega klica, temveč je preprosto odgovorila: "Hvala dekleti, cenim to. Res sta prijazni." Sandilandsova pa je nato pojasnila: "To je preprosto prehitro. Nočem se vmešavati v ničesar. Radi te imava, pokliči naju, ko boš želela poklepetati." Avstralska igralka se je zahvalila za njun odziv in odložila.

"Poklicali sva te po pomoti, kar je noro," je igralki dejala Sandilandsova in nadaljevala: "V resnici te nisva nameravali poklicati, a sedaj, ko si tukaj z nami, se ne bova spuščali v to. Radi te imamo in upamo, da si v redu."

Nekdanji par, ki ima dva otroka, je nadaljeval: "Najina družina je vedno bila in bo najina prioriteta." Nekaj dni pozneje je Jackman nekemu snemalcu, ki se mu je približal v New Yorku in ga povprašal o ločitvi, dejal: "Ne zdi se mi prav, da bi o tem govoril na ulici. To je težko obdobje."

Kljub temu, da sta se odločila, da gresta vsak svojo pot, pa ostajata ves čas v stiku in skupaj načrtujeta prihodnje korake. "Govoril je z Deb in videla sta se. Pogosto se slišita," je za Page Six povedal vir blizu nekdanjega para. Nekdo drug pa je razkril, da bosta nekdanja zakonca vedno prijatelja in bosta tudi tokrat stvari urejala skupaj: "Ne moreš biti poročen 27 let, skupaj imeti dva otroka in se naenkrat ne pogovarjati."

Kot je potrdil tretji vir blizu para, pa naj bi se zvezdnika že nekaj časa soočala s težavami in je bil njun razhod pričakovan. "Zgodilo se je že nekaj časa nazaj. Prijatelji in družina so vedeli za to," je razkril. Jackman in Furnessova sta se spoznala leta 1995 na snemanju filma Correlli, leto pozneje pa sta se poročila.