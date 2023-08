Odtujena žena Kevina Costnerja končno zapustila družinsko hišo

Odtujena žena Kevina Costnerja, Christine, se je vendarle izselila iz skupne družinske hiše, kot je to določala predporočna pogodba, nedavno pa ji je to naročil tudi sodnik. Čeprav se je nekdanja oblikovalka torbic selitvi sprva upirala, pa je na koncu upoštevala sodnikovo odločitev in si poiskala novo domovanje, ki pa je le streljaj oddaljeno od posestva skorajda nekdanjega moža.

Kevin Costner in njegova žena Christine še vedno bijeta ločitveno vojno. Po tem, ko je sodnik potrdil, da se mora odtujena žena izseliti iz skupne družinske hiše, kot to določa predporočna podoba, je ta vendarle našla novo domovanje, ki pa je od Costnerjeve vile oddaljeno le nekaj minut navzdol po plaži in je v lasti 68-letnega igralca. Kot je za revijo People povedal nek vir blizu zvezdnika, je tudi to začasna rešitev, dokler Christine ne najde bolj primerne nepremičnine.

Christine Baumgartner se je preselila na drugo Costnerjevo posestvo.

49-letnica si namreč želi ostati v bližini Costnerjeve hiše, razlog pa so njuni trije otroci, katerih skrbništvo si bosta delila in ki bodo lahko po želji prehajali med domovanji očeta in matere, saj so vsi v najstniških letih in lahko sami sprejemajo takšne odločitve. "Christine upošteva določilo predporočne pogodbe in zapušča družinsko hišo," je povedal vir blizu oblikovalke in dodal, da bo živela v manjši hiši na Costnerjevem posestvu, kjer je v preteklosti živelo osebje. "Gre za začasno rešitev. Še vedno išče domovanje, na tem območju pa ostaja zato, ker noče zmotiti rutine in življenja njunih otrok. Jeseni se vračajo v šolo, kjer imajo prijatelje. Trudi se, da bi bilo vse čim bolj normalno zanje. Osredotočena je nanje," je še dejal vir.

Christine Baumgartner živi v le streljaj od družinske hiše, v kateri je živela s Kevinom Costnerjem.

Z oskarjem nagrajeni igralec ima sicer več nepremičnin. Zakonca sta skupaj s svojimi tremi otroki primarno živela v obmorskem kompleksu v ograjeni skupnosti v Carpinterii v Kaliforniji, ki je ocenjen na najmanj 100 milijonov evrov. Zvezdnik je nepremičnino s pogledom na Pacifik kupil leta 1994, desetletje, preden se je poročil s Christine. V skladu z njuno predporočno pogodbo je morala Christine posest, katere del je več hiš, zapustiti v 30 dneh po vložitvi vloge za ločitev. Čeprav je trajalo nekaj mesecev dlje, se je Costnerjeva odtujena žena po odločbi sodnika izselila 31. julija, preselila pa se je v drugo moževo nepremičnino, ki je tik ob cesti na poti do družinske vile, kjer so vsi skupaj živeli do pred kratkim. Z oskarjem nagrajeni zvezdnik je posestvo, ki vključuje dve manjši hiši, kupil leta 2006, ko je bil na novo poročen s svojo drugo ženo. Par si je želel zgraditi svojo sanjski hišo, igralec pa je že projektiral dom z bazenom in hišo za goste, a se zakonca nista nikoli preselila.

Odtujena žena Kevina Costnerja se je vendarle izselila iz družinske hiše.

Kevin je posestvo, na katerem se je začasno naselila Christine, leta 2017 poskušal prodati, zanj pa je zahteval 60 milijonov evrov. Ker je bila cena previsoka, jo je pozneje spustil na 55 milijonov, a kupca zanjo še vedno ni našel. Na posestvu, kjer zdaj živi Christine, sta dve hiši, ona pa živi v bolj moderni, ki je bolj oddaljena od oceana. Hiša, ki ima zeleno streho, je obdana z leseno verando, ima pa tudi prostor za žar. Z ene strani ima pogled na ocean, z druge pa na kontejnerje za skladiščenje, ki so na posestvu.