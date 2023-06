Odtujena žena Kevina Costnerja zaprosila za 256 tisočakov preživnine na mesec

Christine, odtujena žena igralca Kevina Costnerja, ki ima z zvezdnikom tri otroke, je na sodišče vložila dokumente, v katerih prosi za 256 tisoč evrov preživnine na mesec. Dokumente je na sodišče vložil odvetnik nekdanje oblikovalke torbic, v znesku pa naj bi bila navedena vsota preživnine za vse tri otroke.

Odtujena žena Kevina Costnerja Christine zahteva 256 tisoč evrov mesečne preživnine, razkrivajo sodni dokumenti. Igralec in njegova žena sta sredi težke in sporov polne ločitve, finančna zahteva pa je navedena v dokumentih, ki so jih nedavno vložili odvetniki nekdanje oblikovalke torbic, znesek pa naj bi bil skupen za vse tri njune otroke.

icon-expand Kevin Costner in Christine Baumgartner. FOTO: Profimedia

49-letnica navaja, da je znesek, ki ga je navedla, nižji od količine, ki je potrebna za vzdrževanje običajnega življenjskega sloga otrok, hkrati pa je zaprosila, da 68-letni igralec v celoti plača šolnine, pokrije stroške obšolskih dejavnosti in stroške zdravstvenega zavarovanja za 16-letnega Caydna, 14-letnega Hayesa in 13-letno Grace. V dokumentih, ki so jih odvetniki vložili na Višjem sodišču v Kaliforniji v okrožju Santa Barbara, ni omenjena preživnina, ki bi jo Christine zahtevala zase. Navedeno je, da je zvezdnik leta 2022 zaslužil 18 milijonov evrov, skupni družinski stroški brez prištetega davka pa so bili v višini šestih milijonov evrov. Nekateri našteti stroški vključujejo redna potovanja na Karibe, Havaje in v Aspen ter redno pogostitev gostov, ki zahteva gostince ali kuharje. Poleg tega vzdrževanje njihovih večjih nepremičnin stane približno 2 milijona evrov na leto.

V sodnih dokumentih, ki so jih predhodno vložili Costnerjevi odvetniki, je igralec navedel, da je imela Christine po njuni predporočni pogodbi 30 dni časa od dneva vložitve ločitvenih papirjev, da zapusti skupno hišo, ki je v njegovi lasti. Rok naj bi potekel 1. maja, ona pa se še vedno ni izselila. Costner se, sodeč na dokumente, strinja, da bo na mesec plačal preživnino v vrednosti 35 tisoč evrov na otroka in v celoti poravnal preostale stroške za posameznega otroka, kot so šolnina, knjige, uniforme, šolske ekskurzije, športne dejavnosti, kampi in preostale dogovorjene obšolske dejavnosti. Poravnal bo tudi stroške zdravstvenega zavarovanja, nepredvidene druge stroške zdravljenja in stroške terapije za vsakega izmed otrok.