Odtujenemu očetu Britney Spears zaradi infekcije amputirali nogo

Že nekaj časa je znano, da ima odtujeni oče Britney Spears zdravstvene težave, zaradi katerih je bil v preteklem letu tudi hospitaliziran. Jamie Spears in njegova zvezdniška hči svojega odnosa sicer še vedno nista popravila. 71-lenik se je pred mesecem spopadel z novo zdravstveno težavo, zaradi infekcije, ki jo je dobil po zamenjavi kolena, pa so mu morali celo amputirati nogo.

Po poročanju ameriških medijev so očetu Britney Spears pred mesecem morali amputirati nogo. Jamie se je spopadal s hudo infekcijo noge, zaradi katere je bil tedne v bolnišnici. Imel je pet neuspešnih operacij, zato so se zdravniki odločili, da je edina pot za nadaljevanje amputacija, pravijo viri blizu 71-letnika.

Jamie je bil hospitaliziran že pred dvema mesecema, ko naj bi resneje zbolel, pred tem pa se je že večkrat zdravil v bolnišnici, tudi v ustanovi za bolnike z nalezljivimi boleznimi. Kot so povedali viri blizu Spearsa, je ta v zadnjem času zelo shujšal, Britney pa naj ne bi imela nobenega namena navezati stika z očetom in se spraviti z njim, preden bi bilo za to prepozno. Pevka, ki ni bila v najboljših odnosih niti z mamo Lynne, bratom ali sestro, pa je svoj 42. rojstni dan praznovala prav v družbi svoje mame. Mnogi menijo, da ne glede na to, kar se je zgodilo, pevka pogreša svojega očeta in da po izbruhu bitke za skrbništvo ni jezen nanjo. "Imel je tudi druge bolezni in bil depresiven med poplavo kritik na račun njegovega skrbništva," so mediji zapisali o Jamieju, ki je hkrati bil boj z alkoholizmom. Kljub temu nekateri, ki so bili vpleteni v Britneyjino življenje leta 2007, ko se je Jamie preselil iz Louisiane, da bi skrbel za svojo hčerko, pravijo, da ji je oče morda celo rešil življenje. Ali bo ponovna vzpostavitev razmerja med očetom in hčerko vplivala na tekoče sodne postopke glede skrbništva, ni znano.

Oktobra so ameriški mediji poročali, da Jamie po še eni neuspešni poti na rehabilitacijo živi s svojo najmlajšo hčerko Jamie Lynn v Louisiani. Njegov boj z alkoholom je javnosti znan po knjigi Through the Storm, ki jo je napisala njegova nekdanja žena. Zaradi te težave je živel v različnih krajih, z različnimi ljudmi, a se ni nehal boriti, čeprav so bile doslej vse bitke neuspešne. Menda naj bi mu zaradi večletnega uživanja alkohola leta 2018 počilo debelo črevo. "Moj oče je bil hospitaliziran in je skoraj umrl. Vsi smo zelo hvaležni, da je prišel ven živ, a pred njim je še dolga pot," je takrat na Twitterju zapisala pevka. Britney je zaradi skrbi za očeta celo odpovedala svoj drugi projekt v Las Vegasu, Domination. Štiri leta, od 2013 do 2017, je skoraj vsak večer nastopala na svojem prvem projektu, enem najdonosnejših v zgodovini Las Vegasa, Piece Of Me in Sin City. Sprava z družino V izjavi na sodišču leta 2021 je Britney presenetila s trditvami, da jo je Jamie prisilil, da je rekla, da je predčasno končala turnejo Domination, da bi skrbela zanj, in hkrati podrobno opisala grozljivo zlorabo, ki jo je bila prisiljena prestati med 13-letnim rejništvom. Pevka je na sodišču povedala, da jo je oče proti njeni volji odpeljal v psihiatrično bolnišnico, kamor nikoli ni želela. Tam je bila izpostavljena ekstremnim metodam zdravljenja, ki se uporabljajo za ljudi s hudimi duševnimi težavami. Od leta 2021, ko se je iztekel rok skrbništva, pevka z očetom ni več govorila niti ga videla. Toda nedavno se je odločila, da Lynne vseeno da drugo priložnost. "Moja draga mama se je včeraj po treh letih pojavila na mojih vratih," je pred kratkim zapisala na svojem Instagramu in delila, da si z mamo prizadevata rešiti nesoglasja. Lynne je prevzela polno odgovornost za razdor med njima, se ji je opravičila in skuša biti del njenega življenja.