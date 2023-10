Odtujeni oče Britney Spears se zaradi hude okužbe zdravi v bolnišnici

Odtujeni oče Britney Spears, Jamie Spears, se spopada z resnimi zdravstvenimi težavami, zaradi katerih se zdravi v bolnišnici. "Jamie je trpel zaradi hude okužbe, ki je zahtevala operacijo," je za Page Six povedal vir in dodal: "Že tedne je bil hospitaliziran v posebni ustanovi za nalezljive bolezni." Kot je znano, sta pevka in njen oče, ki je imel dolga leta skrbništvo nad njo, v slabih odnosih, Britney pa je celo trdila, da jo je zlorabljal za bogastvo.

71-letni Jamie Spears, oče Britney Spears, je hudo zbolel. Da je že dlje časa hospitaliziran, so razkrili viri blizu družine, vzrok njegove bolezni pa naj bi bila okužba. Kot poroča Daily Mail, naj bi se 71-letnik poleti v rehabilitacijskem centru zdravil zaradi odvisnosti od alkohola, kdaj natančno pa je bil hospitaliziran zaradi okužbe, ni znano.

Jamie in Britney Spears nista v najboljših odnosih. FOTO: Profimedia

Novica prihaja po tem, ko je TMZ avgusta poročal, da je bil Jamie prvotno hospitaliziran "pred nekaj meseci", da bi se spopadel z zapleti, ki so nastali po zamenjavi kolena, poseg pa je opravil v začetku stoletja. Viri blizu Spearsa so takrat dejali, da je ta izgubil več kilogramov in je izjemno suh, medtem ko se je moral večkrat vrniti v bolnišnico zaradi zapletov. Jamie je bil še vedno pod nadzorom, saj ga je Britney septembra 2021 na sodišču med pričanjem, ko se je borila proti skrbništvu, obtožila zlorabe, saj je nadziral njene zdravstvene, osebne in poslovne odločitve. Sodišče v Los Angelesu je dva meseca pozneje uradno prekinilo zvezdničino skrbništvo, pod katerim je živela 13 let.

Vse odtlej sta oče in hči v slabih odnosih, Britney pa je oktobra 2022 na Instagramu celo zapisala, naj se njen oče cvre v peklu. "Britney je na poti zdravljenja, vendar sprave z Jamiejem ne načrtuje," je avgusta za Page Six povedal vir. Jamie je večkrat zanikal napačno ravnanje v času, ko je bil skrbnik, in trdil, da je Britney rešil življenje tako, da jo je februarja 2008 dal pod skrbništvo, medtem ko se je borila s težavami z duševnim zdravjem.