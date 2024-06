Odtujeni oče Meghan Markle: S kraljem Karlom sva v istem čolnu

OGLAS

Oče Meghan Markle misli, da sta on in kralj Karel eno in isto. Thomas Markle se je v novem intervjuju primerjal z britanskim monarhom in opozoril, da se oba spopadata z zdravstvenimi težavami, medtem ko sta odtujena od vojvodinje Susseške in njenega moža, princa Harryja. "Rad bi govoril z njim, ker sem prepričan, da ima toliko neodgovorjenih vprašanj kot jaz," je Charlesu, ki so mu februarja diagnosticirali raka, za Daily Mail povedal upokojeni direktor razsvetljave.

Thomas Markle FOTO: Profimedia icon-expand

"Nobeden od naju si ne zasluži takšnega obnašanja, kot sva ga prejela," je nadaljeval. "On se zdravi zaradi raka, jaz pa nisem najboljšega zdravja." 79-letnik verjame, da se s kraljem spopadata z enako situacijo. "Imam toliko vprašanj, ki bi jih rad vprašal Meghan in Harryja," je povedal za časopis. "Glavno je, zakaj sta tako slabo ravnala ne samo z mano, ampak tudi s kraljevo družino in kraljem?" Pred svojim 80. rojstnim dnevom, ki ga bo praznoval prihodnji mesec, je zmagovalec dnevnega emmyja poudaril, da še ni srečal svojih vnukov, princa Archieja in princese Lilibet, ki sta se rodila po tem, ko je očrnil svoj odnos z Meghan z uprizoritvijo fotografij paparacev tik pred njeno kraljevo poroko leta 2018. "Imata dva dedka, ki ju želita videti, eden od njiju je angleški kralj," je dejal. "Nikoli v svojih 80 letih si nisem mislil, da bom v istem čolnu kot kralj." Thomas je pojasnil, da Archie in Lilibet prihajata v starost, ko bosta začela postavljati vprašanja, zato meni, da je le vprašanje časa, kdaj bosta spoznala vse stvari, ki sta jih zamudila zaradi 39-letnega Harryja in 42-letne Meghan, ki sta leta 2020 opustila svoje kraljeve dolžnosti in se preselila v ZDA.

Doria Regland, princ Harry in Meghan Markle FOTO: Instagram icon-expand

Nekdanji direktor fotografije je povedal, da je njegova edina želja za prihajajoči rojstni dan, da se sliši z Meghan, čeprav ve, da se to ne bo zgodilo. "Želim si, da bi rešili to situacijo. Vedno sem bil pripravljen to storiti," je zatrdil kljub temu, da je zakonca v preteklih letih javno zmerjal. Odkar sta se preselila v njeno rodno Kalifornijo, sta zakonca ostala tesna povezana z njeno mamo Dorio Ragland, vendar sta se izogibala videvanju ali pogovoru z njenim očetom, ki svojega kraljevega zeta sploh še ni srečal.