Odtujeni zvezdnikov sin razkril, da je gej

Prvič, odkar sta se Brian in Vanessa razšla, je slednja na svojem Instagramu delila zapis, v katerem je spregovorila o večletni sodni bitki s sinovim očetom in njegovo mačeho, ki sta po poroki zahtevala polno skrbništvo nad Kassiusom. Ker je bil deček takrat star komaj šest let, Vanessa ni želela javno prati umazanega druž inskega perila in je obdržala podrobnosti zase.

Zdaj je spregovorila o tem, kaj vse se je dogajalo, njen javni zapis pa je spodbudilo predvsem dejstvo, da sta se Brian in Megan iz nekega razloga odločila Kassiusa naenkrat popolnoma odrezati iz svojih življenj. Vanessa je družinsko dramo opisala z besedami: ''Pred 12 leti so mi bili vročeni pravni dokumenti, zaradi katerih sem se še naslednjih osem let morala zagovarjati pred sodiščem ... Zagovarjati sebe in svojega sina pred sodiščem zaradi tega, ker sta želela njegov oče in mačeha dobiti pravico do polnega skrbništva nad njim. To bi pomenilo, da bi jaz svojega sina videla le štirikrat na mesec. V njuni zahtevi nad polnim skrbništvom sta od mene zahtevala tudi plačilo preživnine v višini slabih 200 000 evrov. O tem nisem želela govoriti javno, ker je bil moj sin še premajhen. Želela sem ga zavarovati, saj so bili v tistem času paparaci vsepovsod in nisem želela, da bi se počutil ogroženega. Obenem nikoli nisem zahtevala preživnine in njegovemu očetu nisem odrekla pravice do tega, da ga vidi. Nikoli. Na koncu sta izgubila sodno bitko. Sodnik je dejal, da sta 'brezumna'. Ne glede na to, sta vedno imela pravico do 50 odstotnega skrbništva – na sodišču namreč nikoli nisem izrecno zahtevala polnega skrbništva nad najinim sinom.''

Brianova in Meganina želja po skrbništvu nad Kassiusom naj bi pred približno petimi leti ugasnila in po besedah Vanesse sta ga popolnoma odrezala iz svojih življenj: ''Pred petimi leti sta se odločila Kassiusa popolnoma odrezati iz svojih življenj in življenj njegovih treh mlajših polbratov. Kass ni spoznal svojega najmlajšega polbrata, poleg tega ni seznanjen niti s tem, kje njegov oče in mačeha trenutno živita. Svojega očeta je videl le prek bežnih in naključnih javnih srečanj. Takšni primeri vedno najbolj prizadenejo otroke ... Postavite otroke na prvo mesto. Ne sme obstajati takšna stvar, kot je, kdo je 'bolj pomemben starš'. Otroci imajo radi oba starša, ne glede na to, kakšne stiske trenutno prestaja kateri izmed njiju. Kassa je resnično prizadelo, ko ga je oče kar tako odrezal iz svojega sveta – brez kakršnegakoli pojasnila. Bodimo boljši do svojih otrok.''