Odtujeno družino Britney Spears skrbi: Britney lahko umre kot Amy Winehouse.

"Bojim se, da ga uživa in molil sem, da bi to nekdo javno izpostavil in dosegel, da bi prenehala," je dejal Federline. "Grozljivo je, ona je mati mojih otrok," je dodal Federline, ki je z zvezdnico starš 17-letnemu Prestonu in 16-letnemu Jaydenu. "Britney lahko umre kot Amy Winehouse," je opozoril pevkin oče Jamie, ki je bil dolga leta njen uradni skrbnik. 27-letna Amy Winehouse je leta 2011 umrla za posledicami zastrupitve z alkoholom.

Tuji mediji poročajo, da sta se od zvezdnice oddaljila tudi najstniška sinova, ki naj bi na lastne oči videla, kako so bile v njihov dom dostavljene droge. 17- in 16-letnik s Spearsovo naj ne bi želela imeti stikov. "Vsakič, ko telefon zazvoni, me je strah, da bom prejel tragične novice. Ne želim, da se moja dva fanta nekega jutra zbudita in spoznata, da se je njuna mati predozirala," je poudaril Federline, ki od bivše soproge vsak mesec prejme več kot 40 tisoč evrov preživnine za otroke.